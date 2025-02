Las Vegas se convierte en la capital del rugby

AUSTRALIA— El hecho de que este fin de semana se celebre otro partido en Las Vegas es muy distinto a las primeras incursiones de la liga de rugby en la venta de este deporte a los estadounidenses.

Un noticiero en blanco y negro de un grupo de estudiantes universitarios con uniformes que los cubrían desde las rodillas hasta las muñecas se encuentra guardado en el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia bajo el título “Los yanquis juegan rugby league, 1953”.

La lista de jugadores estadounidenses que participaron en esa gira por Australia después de la Segunda Guerra Mundial fue organizada por un promotor de lucha libre e incluyó a un becario Rhodes que iba camino a Oxford y a un atleta olímpico.

La versión de 13 jugadores del rugby no tuvo mucho éxito en Estados Unidos en ese entonces.

Así que ahora, los organizadores de la Liga Nacional de Rugby están usando un manual de la NFL para dar a los estadounidenses una muestra del juego. Llevarán el espectáculo a Las Vegas, por segundo año consecutivo, con la esperanza de que deje un mayor legado para el juego.

El presidente de la Comisión de la Liga Australiana de Rugby, Peter V'Landys, envió una invitación al presidente Donald Trump en una entrevista televisiva en Fox & Friends a principios de este mes.

"Señor presidente, queremos presentarle el juego más duro del mundo", dijo V'Landys. "Sabemos que le encantan los deportes de contacto físico y duro. No hay deporte más brutal que la liga de rugby".

Este año, V'Landys traerá refuerzos. Los partidos inaugurales de la temporada regular de la NRL en el Allegiant Stadium el sábado (entre el campeón defensor Penrith Panthers contra Cronulla Sharks y Canberra Raiders contra New Zealand Warriors) se complementarán con un partido de la Super League británica entre Wigan y Warrington y un partido internacional femenino entre Australia e Inglaterra.

También se está llevando a cabo una combinación de talentos para buscar cuatro jugadores estadounidenses que puedan llegar a ser parte de un club de la NRL en Australia.

¿Qué es la liga de rugby?



No debe confundirse con el rugby union de quince jugadores. A principios del siglo XX se produjo una gran división en el rugby, cuando los jugadores exigieron una compensación por las lesiones sufridas durante los partidos competitivos, lo que ayudó a forjar el juego modificado en Australia y el norte de Inglaterra. Fue el comienzo de la liga de rugby profesional. El rugby union siguió siendo totalmente amateur hasta mediados de los años 90.

La NRL describe el juego como "el juego de fútbol más rápido y agresivo que existe, con la pelota en la mano". Todos los jugadores participan en la ofensiva y la defensa, no hay tiempos muertos, no hay pases hacia adelante y el juego se juega en un campo de 100 metros en dos mitades de 40 minutos. Sin protectores, sin cascos y con mucho contacto.

La NRL armó un video explicativo de las reglas y regulaciones, con el actor y propietario del club de la NRL, Russell Crowe, como narrador. Comienza así: "La liga de rugby es fútbol, ​​pero no como lo conoces".

El año pasado en Las Vegas, los Manly Sea Eagles vencieron a los South Sydney Rabbitohs de Crowe por 36-24 y los Sydney Roosters vencieron a los Brisbane Broncos por 20-10 para abrir la temporada 2024 de la NRL.

La NRL tiene 17 clubes desde el extremo norte hasta el extremo sur de la costa este de Australia, así como los Warriors, con sede en Nueva Zelanda. A partir de 2028, a esos clubes se les unirá un equipo de la nación insular del Pacífico de Papúa Nueva Guinea, donde la liga de rugby es el deporte nacional.

Exportación famosa



Jordan Mailata jugó a la liga de rugby cuando era niño antes de cambiarse para seguir una carrera en la NFL. Se convirtió en el primer jugador de Australia en ser titular y ganar el Super Bowl cuando ayudó a los Philadelphia Eagles a vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 el 9 de febrero.

Y hablando de exportaciones, la NFL está devolviendo el favor en lo que respecta a la introducción de una versión en vivo de su juego en Australia. Durante el Super Bowl en Nueva Orleans, la liga anunció que jugará un partido en 2026 en el Melbourne Cricket Ground, un recinto con capacidad para unos 100.000 espectadores. Los Angeles Rams serán el equipo local de ese partido, parte de un compromiso de varios años para jugar en Melbourne.

El partido de la Super League trae a los británicos



Wigan está renunciando a un partido en casa de la temporada regular para "recibir" a Warrington en Las Vegas. Se espera que unos 10.000 seguidores de los dos clubes se encuentren entre los hasta 15.000 fanáticos que viajan desde Gran Bretaña a los EE. UU. para el fin de semana de la liga de rugby.

El director gerente comercial de la Rugby League con sede en Inglaterra, Rhodri Jones, dijo que es una buena oportunidad para que los clubes europeos se unan a los pesos pesados ​​del hemisferio sur para promover el juego.

“Nuevo territorio, estadio de la Super Bowl de la NFL, nuevos aficionados, mayor conciencia mediática… todos esos elementos crean oportunidades”, dijo a The Associated Press. “Esto no va a conquistar América para nosotros. Es más un proyecto de marketing, comercial, de crecimiento de audiencia”.

Entonces, ¿cuál es el gran atractivo?

“El deporte de campo más feroz del mundo”, dijo Jones. “Sin protección, la velocidad, la agilidad, el nivel de habilidad, la dureza de los jugadores”.

El jugador de los Warrington Wolves, George Williams, tiene 30 años y nunca imaginó que tendría la oportunidad de jugar un partido de exhibición como este.

"Es una oportunidad enorme para la Super League", dijo. "Como jugadores, estos son los partidos que ni siquiera piensas que van a suceder. Tienes que aprovecharlos al máximo. Disfrutarlos, dentro y fuera del campo, disfrutarlos".