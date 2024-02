Jurado de Nevada otorga $130 millones a cinco personas que sufrieron daño hepático después de beber agua embotellada

LAS VEGAS — Un jurado de Nevada otorgó alrededor de $130 millones en daños y perjuicios en una demanda presentada por cinco personas que sufrieron daño hepático después de beber agua embotellada comercializada por una empresa con sede en Las Vegas antes de que el producto fuera retirado de las tiendas en 2021.

El jurado del Tribunal de Distrito del Condado de Clark otorgó más de $30 millones en daños compensatorios a los demandantes, incluido Myles Hunwardsen, un hombre de Henderson que se sometió a un trasplante de hígado a los 29 años. El jurado impuso otros $100 millones en daños punitivos.

El veredicto alcanzado el martes fue la segunda indemnización de gran suma en un caso de negligencia y responsabilidad del producto que involucra a AffinityLifestyles.com Inc. y su marca Real Water, que se vendió en distintivas botellas azules cuadradas como agua potable "alcalizada" tratada de primera calidad con propiedades desintoxicantes saludables. .

En octubre, un jurado de un tribunal estatal otorgó más de $228 millones en daños y perjuicios a varios demandantes, incluidos familiares de una mujer de 69 años que murió y un niño de 7 meses que fue hospitalizado. A ambos se les diagnosticó insuficiencia hepática grave.

"Queremos enviar un mensaje a los fabricantes de alimentos y bebidas de que deben comprometerse con el control de calidad", dijo el jueves Will Kemp, abogado que representó a los demandantes en ambos juicios.

Kemp dijo que hay varios casos más de negligencia y responsabilidad de productos pendientes contra la compañía, incluido uno programado para comenzar en mayo debido a diagnósticos de daño hepático de seis niños que tenían edades comprendidas entre 7 meses y 11 años en ese momento.

Affinitylifestyles.com estaba dirigido por Brent Jones, quien se desempeñó como miembro republicano de la Asamblea estatal de 2016 a 2018. Kemp dijo que Jones se declaró en quiebra y se mudó fuera del estado. Las llamadas telefónicas a Jones el jueves estuvieron ocupadas y una solicitud de comentarios por correo electrónico no fue respondida.

Otros acusados en el caso llegaron a acuerdos confidenciales antes del juicio, incluidos Whole Foods Market y Costco Wholesale, que vendieron el agua, y las empresas de medidores de prueba Hanna Instruments y Milwaukee Instruments. Terrible Herbst, una cadena de tiendas de conveniencia, llegó a un acuerdo durante el juicio.

En el juicio, se dijo a los miembros del jurado que las pruebas encontraron que Real Water contenía hidracina, una sustancia química utilizada en el combustible para cohetes que pudo haber sido introducida durante el tratamiento antes del embotellado.

El abogado de Real Water, Joel Odou, argumentó que la empresa fue involuntariamente negligente, no imprudente, informó Las Vegas Review-Journal. Dijo que la compañía no sabía que había hidracina en el agua y no sabía cómo realizar pruebas para detectarla.

El agua que utilizó la empresa procedía del suministro público del área de Las Vegas, que proviene principalmente del embalse del lago Mead detrás de la presa Hoover en el río Colorado.

La Autoridad del Agua del Sur de Nevada, el principal proveedor público de la región, monitorea y analiza 166 posibles contaminantes diferentes, dijo el jueves el portavoz Bronson Mack. La hidracina no se encuentra entre ellos.

Mack señaló que la autoridad del agua no fue demandada en las demandas y dijo que el suministro de agua municipal del área cumple o supera todos los estándares federales de la Ley de Agua Potable Segura.

Real Water se vendió durante al menos ocho años, principalmente en el centro y sur de California, Las Vegas, Phoenix y Utah. También se promocionó en las redes sociales y se vendió online.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y el Distrito de Salud del Condado de Clark, con sede en Las Vegas, emitieron advertencias públicas a partir de marzo de 2021 para que no bebieran ni usaran el producto, y ordenaron que lo retiraran de los estantes de las tiendas.