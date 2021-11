Jugador de Pensilvania se gana medio millón de dólares en el casino Planet Hollywood

Congratulations to @CaesarsRewards member, Scott L., on hitting the Mega Jackpot playing Ultimate Texas Hold'Em for $5️⃣ 4️⃣ 4️⃣,9️⃣ 0️⃣ 4️⃣ 🎊



21+. Gambling problem? Call 800-522-4700. pic.twitter.com/KZ6CaNoAz0