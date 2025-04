Jueza pausa antigua ley de Nevada que exige notificar a los padres para que menores aborten

LAS VEGAS - Una ley de Nevada, que llevaba mucho tiempo inactiva y que exige notificar a los padres o tutores antes de que una menor pueda abortar, no entrará en vigor esta semana tras el fallo de una jueza federal.

La ley de 1985 nunca se había aplicado en Nevada debido a fallos judiciales que la declararon inconstitucional con base en el caso Roe v. Wade, la histórica decisión de la Corte Suprema que convirtió el acceso al aborto en un derecho constitucional durante medio siglo.

La prohibición de la ley de Nevada expiraba el miércoles según una reciente orden de un tribunal federal que citaba la revocación del fallo Roe en 2022, pero activistas por el derecho al aborto apelaron.

Esto llevó a la jueza federal de distrito Anne Traum a emitir una orden el viernes, indicando que la ley aún no entrará en vigor, para dar tiempo a Planned Parenthood a solicitar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que la mantenga inaplicable mientras la impugna.

Si Planned Parenthood no presenta su solicitud ante el tribunal de apelaciones dentro de los siete días posteriores a la orden de Traum, la ley podrá aplicarse en Nevada. The Associated Press envió correos electrónicos el lunes solicitando comentarios a los abogados de Planned Parenthood.

Planned Parenthood ha argumentado que la ley, vigente desde hace 40 años, a pesar de la revocación del caso Roe, sigue siendo "inconstitucionalmente vaga" y viola el derecho de las menores al debido proceso y a la igualdad de protección.

En Nevada, los abortos son legales hasta las 24 semanas de gestación, con excepciones para salvar la vida de la madre o proteger su salud.

En noviembre, una propuesta electoral para consagrar el derecho al aborto en Nevada en la constitución estatal recibió el primer visto bueno de los votantes, quienes también deben aprobar la medida en 2026 para poder enmendar la constitución.

La participación de los padres en la decisión de una menor de edad de abortar es obligatoria en 36 estados, según KFF, una organización sin fines de lucro que investiga temas de salud. Algunos estados solo exigen la notificación a los padres, como es el caso de la ley de Nevada, mientras que otros también requieren el consentimiento.

La ley de Nevada también permite que una menor de edad obtenga una orden judicial que autorice un aborto sin notificar previamente a sus padres o tutores.