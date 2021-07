Jueza federal se niega a bloquear ley de Nevada que prohíbe armas fantasmas

LAS VEGAS - Una jueza federal no bloqueará una ley de Nevada que prohíbe la fabricación y posesión de las armas fantasmas, que no tienen números de serie, y dijo que duda que una demanda presentada por defensores de los derechos de las armas pueda tener éxito.

La jueza de distrito estadounidense Miranda Du en Reno emitió una orden judicial el lunes negándose a impedir la aplicación de la ley firmada en junio por el gobernador demócrata Steve Sisolak.

La jueza dijo que no estaba convencida de que la medida violara los derechos de armas de la Segunda Enmienda y una prohibición de la Quinta Enmienda sobre la incautación de propiedad por parte del gobierno.

Llamó a la ley como "un ejercicio válido del poder policial de los gobiernos".

PODRÍA VENIR UNA APELACIÓN

Los demandantes, incluida la Coalición de Política de Armas de Fuego, calificaron el fallo de "equivocado" y "terriblemente defectuoso" y dijeron que estaban sopesando una apelación, informó Las Vegas Review-Journal.

Aunque la jueza se negó a bloquear de inmediato la ley, la demanda aún pasará por los tribunales para obtener un fallo final.

Randy Serrano te tiene los detalles.

Los abogados de la coalición no respondieron de inmediato el martes a los mensajes de The Associated Press.

EN QUÉ CONSISTE ESTA LEY

La ley entra en vigencia el 1 de enero. Prohíbe la propiedad o venta de juegos de armas sin terminar o la fabricación de armas de fuego sin marcas de identificación que permitan rastrear a sus dueños.

Los partidarios de la ley citaron la amenaza a la seguridad pública de personas a las que se les prohíbe legalmente poseer y registrar armas de fuego, pero que pueden fabricar armas a partir de kits.

La demanda fue presentada el 10 de junio por la coalición y los residentes de Nevada, Roger Palmer y Chad Moxley, contra funcionarios estatales y locales y afirma que los demandantes tienen el derecho constitucional de fabricar sus propias armas.

La demanda llama a la ley "una prohibición amplia e inconstitucional de las conductas protegidas constitucionalmente" que plantea el espectro de que "miles de personas e innumerables empresas locales" se vean obligadas a ceder sus propiedades.

La jueza dijo que la ley no "sobrecarga severamente" el derecho de la Segunda Enmienda a poseer armas, simplemente lo regula y "no prohíbe completamente, como sugieren los demandantes, el derecho a fabricar armas de fuego por sí mismos, sino que prohíbe la fabricación de armas no serializadas".

“Los demandantes no han mostrado una probabilidad de éxito en base a los méritos”, dijo Du.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos emitió en diciembre una orden de registro para un fabricante de kits de armas de Nevada, Polymer80 en Dayton, mientras investigaba si la compañía eludió las leyes de armas al fabricar y vender los kits.

Según los datos de la ATF, las fuerzas del orden público recuperaron unas 10,000 armas fantasmas de lugares de crimen e incautaciones en 2019, incluidas 2,700 solo en California, informó el Review-Journal.