Juez escucha argumentos sobre demanda al condado Clark por elecciones

La campaña de Trump y los republicanos de Nevada buscaban el miércoles una orden judicial estatal para detener el conteo de boletas electorales por correo y el uso de una computadora para verificar las firmas de los votantes en el área de Las Vegas, el condado más poblado y de tendencia demócrata del estado.

Los demócratas y un fiscal general adjunto del estado le dijeron al juez James Wilson Jr. que la campaña y el Partido Republicano están utilizando quejas infundadas y contradictorias para tratar de obstruir el conteo de votos en el estado de campo de batalla presidencial.

El registrador de votantes del condado Clark, Joe Gloria, dijo que no usar el escáner de firmas requeriría una revisión masiva a mitad del proceso para agregar personal y podría poner en peligro su capacidad para contar las boletas a tiempo.

Wilson, en Carson City, dijo que la audiencia virtual podría durar todo el día; no dijo si planeaba emitir una decisión inmediata. Pero todas las partes esperan que su decisión de vía rápida sea apelada ante la Corte Suprema de Nevada.

También han surgido peleas judiciales en Michigan, Nuevo México y Pensilvania después de que el presidente Donald Trump arrojara dudas sobre cuestiones como las boletas por correo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En Nevada, los republicanos y Donald J. Trump para el presidente Inc. se quejan de que no se permite que los observadores de los partidos se acerquen lo suficiente para ver si las boletas no aceptadas por el lector de la computadora deben rechazarse durante la validación adicional por parte de los trabajadores electorales.

Gloria dijo que los requisitos de privacidad y distanciamiento de la pandemia de coronavirus evitan el monitoreo por encima del hombro de la validación de firmas, pero se hacen adaptaciones para los observadores de ambas partes.

Jesse Binnall, abogado de la campaña republicana y Trump, citó los derechos de la 14ª Enmienda a la aplicación equitativa de las leyes. Dijo que los observadores en Las Vegas no están obteniendo lo que él llamó una "oportunidad significativa" para desafiar las boletas enviadas por correo.

“Las personas que votan en persona pueden tener su boleta impugnada”, dijo Binnall. "Las personas que votan por correo no pueden".

Gregory Zunino, procurador estatal adjunto, provocó una objeción de Binnall cuando calificó el desafío judicial como "un juego de números". “El condado Clark es un condado azul”, dijo Zunino. “Francamente, les gustaría excluir tantas papeletas o firmas en el condado Clark como puedan; quieren una alta tasa de rechazo".

Se enviaron más de 1.27 millones de boletas en el condado Clark, donde los demócratas representan casi el 41% de los votantes activos registrados y los republicanos representan el 28.3% de los votantes.

Hasta el miércoles 28 de octubre, se habían emitido más de 294,000 boletas por correo, según datos electorales estatales, y más del 98% de ellas fueron aceptadas como válidas.

Los republicanos estatales y la campaña de Trump presentaron una solicitud de registros públicos por separado el martes en Las Vegas para obtener los nombres de los trabajadores temporales electorales pagados, monitores electorales y observadores electorales junto con detalles sobre sus responsabilidades y turnos.