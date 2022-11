Juez deniega solicitud de extensión de horario en los centros de votación a Catherine Cortéz Masto

Una jueza del condado de Clark negó a la senadora demócrata Catherine Cortez Masto y a la campaña que trabaja para elegir demócratas a la solicitud de extender la votación en todo el condado de Clark.

En Nevada, las urnas cerraron a las 7:00 de la noche, pero los que estaban en la fila a esa hora aún pueden emitir sus votos.

Cortez Masto y el Comité de Campaña Senatorial Demócrata presentaron una solicitud de emergencia argumentando que los tiempos de votación deberían extenderse.

“Durante el 8 de noviembre de 2022, varios lugares de votación en el condado de Clark experimentaron demoras y largas filas debido a que los lugares de votación se quedaron sin papel en las impresoras de boletas”, afirma la demanda.

Citan múltiples acusaciones de retrasos en todo el condado de Clark, incluidas las siguientes:

Boulevard Mall: 9 de 25 impresoras inoperativas, con un tiempo de espera de una hora

Deer Springs Town Center: 12 de 25 impresoras no funcionan, con un tiempo de espera de una hora

Nellis: 3 de 25 impresoras no funcionan, más de una hora de tiempo de espera

Aliente: 5 impresoras inoperativas, con tiempo de espera de 30 minutos

Keller: 2 de 16 impresoras no funcionan, con un tiempo de espera de 50 minutos

Silverado Ranch Plaza: 6 de 30 impresoras inoperativas, con un tiempo de espera de 45 minutos

Walnut Community Center: 2 de cada 10 impresoras no funcionan, con un tiempo de espera de 25 minutos

Centro Recreativo Whitney: 4 de 14 impresoras no funcionan

