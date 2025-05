Nuevo festival deportivo en Las Vegas permite a los atletas usar drogas para mejorar el rendimiento

LAS VEGAS - Los Juegos Mejorados, un festival deportivo cuyos organizadores afirman que tiene más calidad que los Juegos Olímpicos porque permite a los atletas beneficiarse del uso de drogas para mejorar el rendimiento, comenzarán el próximo año en Las Vegas durante el último fin de semana de mayo.

La competencia inaugural en la Ciudad del Pecado contará con natación, atletismo y levantamiento de pesas, en un evento diseñado para alterar el "status quo" en el movimiento internacional antidopaje que algunos consideran fallido.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Uno de los principales partidarios es un grupo llamado 1789 Equity, respaldado parcialmente por Donald Trump Jr. Ha reunido financiación "por decenas de millones" de dólares, según el fundador de los juegos, Aron D'Souza.

Los deportistas competirán por hasta $500,000 en premios por evento, con bonificaciones que comienzan en $250,000 para aquellos que rompan récords.

El australiano James Magnussen, quien ganó medallas en natación en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, fue el primer deportista en comprometerse a participar. Desde entonces, se le han unido los nadadores Kristian Gkolomeev, Andrii Govorov y Josif Miladinov.

Gkolomeev compitió en cuatro Juegos Olímpicos, incluidos los del año pasado en París. Govorov estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Miladinov nadó en Tokio 2021.

Magnussen dijo que siguió las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y se sometió a numerosas pruebas con esa organización y Sport Integrity Australia.

"Me frustraba a veces que no todos los deportistas se adhirieran a esas mismas pautas", expresó Magnussen. "Pero creo que estas dos organizaciones son bastante distintas, y tengo opiniones muy firmes de que las drogas para mejorar el rendimiento no deberían usarse en el deporte limpio. Es hacer trampa y torcer las reglas, pero este es un conjunto diferente de reglas, un conjunto diferente de pautas, un producto completamente diferente", explicó.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la AMA han criticado la idea, que surgió por primera vez en 2023.

"Si quieres destruir cualquier concepto de juego limpio y competencia justa en el deporte, esta sería una buena manera de hacerlo", sentenció el COI a través de un portavoz.

"La AMA condena los Juegos Mejorados como un concepto peligroso e irresponsable y está muy preocupada por su aparición", manifestó James Fitzgerald, portavoz de esa organización.

Pero algunos con experiencia en el mundo antidopaje creen que el sistema está tan roto que la idea de deportes con uso altamente monitoreado de drogas de otro modo prohibidas podría ser una forma más efectiva de descubrir quién es el más rápido y el más fuerte.

"Me di cuenta de que no seguir las reglas de la AMA no era tan radical después de todo", escribió Michael Ashenden, un exluchador contra las drogas que desempeñó un papel clave en la creación de pruebas para detectar la sustancia que aumenta la sangre, eritropoyetina, mediante un blog publicado antes de los Juegos Olímpicos del año pasado.

La capacidad de la AMA y del COI para combatir las drogas en el deporte ha sido objeto de críticas después de más de una década de escándalos, incluido el que involucró a nadadores chinos y otro que consumió toda la maquinaria olímpica rusa.

El anuncio de los Juegos Mejorados se produjo un día antes de una audiencia programada en el Congreso en Washington, en la que se iba a examinar la tensa relación de la AMA con las autoridades antidrogas de Estados Unidos. Esa audiencia se pospuso posteriormente hasta junio.

D'Souza insiste en que su visión no se trata tanto del uso desenfrenado de drogas, sino más bien de un grupo de atletas que intentan superar los límites mientras su salud y consumo de sustancias son monitoreados constantemente para su seguridad.

"Los Juegos Olímpicos son una representación del pasado", dijo D'Souza. "Están arraigados en la antigua Grecia y tienen este ethos amateur y natural que es dirigido por un grupo de aristócratas europeos. Los Juegos Mejorados son muy diferentes. Están dirigidos por capitalistas, que creen en el futuro, creen en la ciencia y la tecnología", afirmó.