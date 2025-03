Josh Berry superó al mexicano Daniel Suárez en la vuelta 19 para ganar la Copa Nascar en Las Vegas

LAS VEGAS— Josh Berry pasó gran parte de su carrera como un piloto experimentado que probablemente nunca llegaría más allá de la escena local de pistas cortas.

Cuando tuvo su oportunidad en la NASCAR —el miembro del Salón de la Fama Dale Earnhardt Jr. ha creído en Berry durante años— la aprovechó al máximo ganando cinco carreras de la Xfinity Series para JR Motorsports. Eso le abrió las puertas a la Cup Series y luego a un trabajo de tiempo completo el año pasado con Stewart-Haas Racing.

Pero cuando SHR decidió cerrar al final de la temporada pasada, Berry fue lanzado al mercado de agentes libres e inmediatamente adquirido por Wood Brothers Racing. En su quinta carrera con su nuevo equipo, Berry logró su primera victoria en la Cup Series al llevar al equipo más antiguo de la NASCAR a la victoria el domingo en Las Vegas Motor Speedway.

“Estoy agradecido de estar en la situación en la que estoy conduciendo autos de carreras rápidos”, dijo Berry. “Con mi experiencia en las pistas cortas, uno piensa que ahí es donde va a ganar”. Pero si algo he aprendido en este deporte es que nunca se sabe cuándo será tu día.

Berry, al volante del famoso número 21, consiguió la primera victoria para un equipo Ford en cinco carreras esta temporada. William Byron abrió el año con una victoria en las 500 Millas de Daytona con un Chevrolet y Christopher Bell con un Toyota ganó las tres carreras siguientes.

Berry, por su parte, tuvo que superar a Daniel Suárez tras un reinicio a 19 vueltas del final para tomar el control. Aunque Harrison Burton ganó en Daytona el verano pasado para los Wood Brothers, la victoria de Berry es la primera que no se da en un superspeedway desde que Ryan Blaney ganó para el equipo en 2017 en Pocono.

"Esta fue una carrera de verdad", dijo el presidente del equipo, Jon Wood. "A veces ponen un asterisco junto a una carrera de speedway y dicen: 'Bueno, son carreras de speedway'". Pero (Berry) dominó esas últimas 20 vueltas.

Los Wood Brothers celebran su 75.ª temporada en NASCAR.

“Todos en Wood Brothers Racing me dieron un gran auto y luchamos sin parar, y vaya, fue nuestro día”, dijo Berry. “No puedo creerlo. Fue una batalla enorme con Daniel al final. Golpear y golpear en una pista de una milla y media es una locura. Pero quienquiera que se pusiera al frente probablemente ganaría”.

Fue la 101.ª victoria para la organización, que abarca 20 pilotos.

Suárez, con un Chevrolet para Trackhouse Racing, terminó segundo.

“Definitivamente un poco decepcionado, pero felicitaciones al equipo 21 y a Josh. Hicieron un gran trabajo”, dijo Suárez. “Han sido rápidos últimamente. Han estado en la contienda. Así que felicitaciones a ellos”.

Ryan Preece fue tercero con un Ford de RFK Racing. Byron fue cuarto con Hendrick Motorsports, seguido de Ross Chastain de Trackhouse, Austin Cindric de Team Penske y Alex Bowman de Hendrick.

AJ Allmendinger de Kaulig Racing fue octavo y los pilotos de Hendrick, Kyle Larson y Chase Elliott, completaron el top 10. Siete pilotos de Chevy terminaron entre los 10 primeros.

Joey Logano tuvo el control de la carrera al final hasta que Noah Gragson, oriundo de Las Vegas, chocó contra el muro a 25 vueltas del final, lo que provocó la novena bandera amarilla. Berry iba segundo cuando se emitió la bandera amarilla y segundo detrás de Suárez en el reinicio.

Berry ganó en su 53.ª carrera de la Cup Series y apenas su quinta con los Wood Brothers. El piloto de Tennessee de 34 años tenía una cuota de 40-1 para ganar el domingo y su victoria colocó a los Wood Brothers de nuevo en los playoffs por segunda temporada consecutiva. El equipo tiene una estrecha alianza con Team Penske, que participa en… quien conduce el No. 21.

Bell, al final



Bell llegó a Las Vegas con una racha de tres victorias consecutivas y la oportunidad de convertirse en el primer piloto desde Jimmie Johnson en 2007 en ganar cuatro carreras consecutivas de la Cup.

Pero su oportunidad de extender su racha se vio frustrada cuando Joe Gibbs Racing tuvo que cambiar el cuerpo del acelerador del Toyota No. 20 después de que Bell clasificara 13.º y la penalización lo relegara al final de la parrilla al inicio de la carrera.

Nunca se recuperó en lo que fue un día generalmente mediocre para el contingente de cuatro pilotos de JGR.

Bell, quien se quejó del manejo de su auto durante la mayor parte de la carrera, terminó 12.º, el mejor del equipo. Solo ocho pilotos han ganado cuatro carreras consecutivas de la Cup en la era moderna de NASCAR, que comenzó en 1972.

"No lo sé. Está bien. "Fue un trabajo duro, sin duda", dijo Bell. "Todavía no sé cómo me siento, pero ciertamente no hicimos lo que hicimos las últimas dos semanas, que fue simplemente tener una carrera limpia".

Chase Briscoe fue 17.º y Ty Gibbs, quien volcó un auto sprint el sábado por la noche en la pista de tierra del Las Vegas Motor Speedway, terminó 22.º. Denny Hamlin, ganador de más de $200,000 en dos noches jugando a las tragamonedas en un casino de Las Vegas, no pudo aprovechar la suerte en la pista y terminó 25.º.

Próximamente



La Cup Series corre el próximo domingo en el Homestead-Miami Speedway, una pista que estuvo en la rotación de los playoffs los últimos tres años, pero que ahora se ha trasladado a una carrera de primavera. Tyler Reddick ganó en octubre pasado y Bell ganó en 2023.