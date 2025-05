Hombre de Las Vegas recibe sentencia de prisión por amenazar a la senadora Jacky Rosen

LAS VEGAS - Un hombre de Las Vegas que realizó amenazas antisemitas contra la senadora estadounidense de Nevada, Jacky Rosen, y su familia, fue sentenciado a poco menos de cuatro años de prisión federal.

Rosen, demócrata, es judía y ha mantenido una postura abiertamente proisraelí. La oficina de Rosen confirmó previamente que ella y su familia fueron blanco de amenazas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

John Anthony Miller, de 44 años, fue sentenciado el martes a 46 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Se declaró culpable en diciembre de amenazar a un funcionario federal, entre otros cargos. La fiscalía afirma que Miller también amenazó a la familia de otro senador estadounidense cuyo nombre no se ha revelado.

En octubre de 2023, Miller realizó varias llamadas y dejó una serie de mensajes de voz amenazantes con insultos antisemitas a Rosen. En algunos de ellos, hizo referencia a la guerra entre Israel y Hamas y al Holocausto, según la fiscalía.

Miller también acudió a un tribunal federal en Las Vegas buscando a Rosen, pero fue rechazado tras negarse a identificarse, según la fiscalía. Afuera del tribunal, gritó amenazas contra israelíes. Fue arrestado una semana después y ha permanecido bajo custodia desde entonces.

Jess Marchese, abogada de Miller, afirmó que el hombre lucha contra una adicción a las drogas y que estaba bajo los efectos de la metanfetamina en el momento de los delitos.

"Consideré que la sentencia fue un poco severa para un delincuente no violento con antecedentes penales mínimos, pero respetamos el fallo del tribunal y esperamos que John siga adelante y supere su adicción", declaró Marchese en un mensaje de texto a The Associated Press (AP).

AP también envió un correo electrónico a la oficina de Rosen el miércoles. En el momento del arresto de Miller, un portavoz de la oficina de Rosen dijo en un comunicado que las amenazas contra funcionarios públicos deben tomarse en serio.