JLo se pasea por el Strip de Las Vegas y anuncia residencia en el Caesars Palace

LAS VEGAS.-A la cantante Jénnifer López se le vio la noche de este lunes coreando sus canciones junto a un grupo de fanáticos en el Strip de Las Vegas.

En el video se observa a la llamada "Diva del Bronx" cantando éxitos como "On the Floor" y "Let's get loud" mientras paseaba a bordo de un autobús para recorridos turísticos.

El video lo publicó la propia cantante horas después de anunciar su nueva residencia de conciertos en el Colosseum del Hotel Caesars Palace, entre el 30 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.

"¡Sorpresa, JLOVERS! ¡Estamos de vuelta! ¡Tengo una residencia en Las Vegas! Acompáñenme en Up All Night Live In Las Vegas en el Coliseo del Caesars Palace. Del 30 de diciembre al 3 de enero y en fechas seleccionadas de marzo. Entradas a la venta el viernes 6 de junio a las 10:00 h (hora del Pacífico)", publicó en sus redes la cantante de origen puertorriqueño.

PRESENTADORA DE PREMIOS

JLo aprovechó al máximo la noche, ya que también fungió como presentadora de los premios American Music Awards 2025, que este año se realizaron en el Fontainebleau Las Vegas.

Abrió la gala de los premios con un popurrí de canciones de ella y otros cantautores como Beyoncé, Billie Eilish, entre otros. Además, la cantante despertó la polémica al besar a dos de sus bailarines en plena presentación.

Esta es la segunda vez que JLo presenta estos premios, siendo la primera ocasión en 2015.