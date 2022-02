Informe de arresto de Alvin Kamara detalla brutal golpiza en club nocturno de Las Vegas

La policía ha publicado la foto de reserva del jugador de la NFL Alvin Kamara, quien fue arrestado por una supuesta agresión en un resort de Las Vegas Strip durante el fin de semana.

Kamara está acusada de golpear a alguien varias veces en The Cromwell en Las Vegas Strip el sábado 5 de febrero.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El corredor de los New Orleans Saints fue arrestado poco después de la conclusión del NFL Pro Bowl en el Allegiant Stadium el domingo.

Pagó una fianza y debe comparecer ante el tribunal el 8 de marzo.

Según un informe de arresto, la policía recibió una llamada para investigar una agresión después de que un hombre se registrara en el Hospital Sunrise.

LOS HECHOS

El hombre le dijo a la policía que alrededor de las 6:30 a.m. salía de Drai's After Hours, ubicado en The Cromwell.

Una persona, identificada como Kamara, puso su mano sobre el pecho del hombre para evitar que entrara y lo empujó, lo que provocó que tropezara hacia atrás, dijo el hombre a la policía. Después del empujón, varias personas comenzaron a golpearlo y patearlo.

La policía escribió que el hombre sufrió una fractura orbital en el ojo derecho, que podría requerir cirugía, junto con marcas en la cabeza, la rodilla y los brazos.

Un detective revisó el video de vigilancia de The Cromwell y dijo que el video coincidía con la descripción que el hombre hizo de él. Se ve a Kamara empujando al hombre, y otra persona junto a Kamara lo golpea en la cara.

"Kamara se lanza hacia [el hombre] y procede a golpearlo varias veces", escribió la policía. Kamara continuó golpeándolo incluso después de que cayó al suelo, alegó la policía.

Otros tres se unieron a Kamara para pisotear la cara, el pecho y las piernas del hombre, según el informe. Los agentes de seguridad disolvieron el altercado y el grupo del jugador fue escoltado hasta el área de servicio de aparcacoches.

La policía habló con Kamara después del Pro Bowl. Le dijo a la policía que el hombre llamó feo a uno de sus amigos y luego dijo: "También te gritaré".

El corredor de 26 años acaba de terminar su quinta temporada en la NFL con los Saints, registrando 1,337 yardas desde la línea de golpeo y nueve touchdowns totales para 2021. Ha sido nombrado al Pro Bowl en cada una de sus cinco temporadas.