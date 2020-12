Iglesias de Nevada piden que se aflojen restricciones de asistencia

NEVADA - Un panel de tres miembros de la corte de apelaciones de Estados Unidos se mostró comprensivo el martes con los argumentos de los abogados de dos iglesias de Nevada que dicen que las restricciones estatales de COVID-19 que tratan a las iglesias de manera diferente a los casinos y otros negocios seculares violan sus derechos de la Primera Enmienda.

El panel del Noveno Circuito en San Francisco escuchó los argumentos a través de video de los abogados de Calvary Chapel Dayton Valley al este de Reno y Cavalry Chapel Lone Mountain en Las Vegas, quienes quieren que la corte de apelaciones revoque fallos anteriores de la corte de distrito que mantienen límites estrictos de asistencia, que el gobernador Steve Sisolak ha establecido en el tamaño de los servicios de adoración en interiores.

Dicen que las iglesias deben cumplir con los mismos estándares que permiten que los casinos, bares, restaurantes y otros funcionen en función de un porcentaje de su capacidad, actualmente el 25%, no un límite estricto.

“Lo que busca Calvary Chapel Lone Mountain es igualdad de condiciones”, dijo Sigal Chattah, su abogado principal.

Los tres magistrados citaron fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorgaron victorias a iglesias que libraban batallas similares por la libertad religiosa en Nueva York y California. Cada uno expresó su escepticismo sobre los diversos argumentos que los abogados de Nevada hicieron para justificar el trato desigual de las iglesias y los negocios seculares.

"Creo que es más que escepticismo, creo que la Corte Suprema ha dejado muy claro que cuando trata a los talleres de reparación de bicicletas y licorerías y cosas por el estilo de manera mucho más favorable que a las casas de culto, no está cumpliendo con la prueba de la Primera Enmienda aplicable", dijo el juez Dijo Mark Bennett.

El juez Milan Smith agregó más tarde: “Me parece que lo que están diciendo es que no se puede tratar a las casas de culto de manera diferente, menos ventajosa que a los negocios minoristas y casinos y similares porque es una violación de la Primera Enmienda”.

En una decisión de 5-4 en julio, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la iglesia de Dayton Valley de una orden temporal que bloqueara la aplicación del límite de 50 personas de Nevada en reuniones religiosas vigente en ese momento mientras su apelación estaba pendiente ante el Noveno Circuito. Desde entonces, la iglesia ha pedido al tribunal superior que reconsidere ese fallo.

El fiscal general adjunto de Nevada, Craig Newby, dijo el martes al panel del Noveno Circuito que Nevada se diferencia de Nueva York y California porque las restricciones a las reuniones religiosas allí eran mucho más estrictas: tan solo 10 personas en zonas con alta propagación del virus en Nueva York y una prohibición total de cualquier servicio de adoración en interiores en la mayor parte de California.

El panel de circuito en San Francisco indicó que, como mínimo, probablemente seguiría el ejemplo del fallo del tribunal superior de California y devolvería los casos al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nevada para una revisión adicional.

Newby dijo que sería un remedio más apropiado que revocar fallos anteriores en los tribunales inferiores que se niegan a otorgar mandatos judiciales de emergencia que las iglesias buscaban bloquear las directivas estatales COVID-19.

En Nevada, las iglesias demandaron en mayo por la directiva de Sisolak que limitaba todas las reuniones religiosas en interiores a un máximo de 50 personas, independientemente de la capacidad de la iglesia. El 30 de septiembre, estableció un límite de 250 o 50% de capacidad, lo que sea menor. Y el 24 de octubre, volvió a tener un límite de 50 personas o el 25% de la capacidad, lo que sea menor.

Los abogados de las iglesias de Nevada dicen que los límites específicos no vienen al caso. Lone Mountain tiene una capacidad de código de incendios de 700; la de Dayton Valley es de 200. “Cualquiera sea la directiva que venga ahora o en el futuro, el director debe ser un trato igualitario”, dijo David Cortman, abogado de Alliance Defending Freedom que representa a la iglesia de Dayton Valley.

Newby dijo que los casinos son una categoría especialmente diferente porque están estrictamente regulados por la Comisión de Juegos de Nevada, están sujetos a requisitos de capacitación y pruebas de COVID-19 en el sitio y tienen una mayor capacidad de aplicación. Dijo que la naturaleza de los servicios religiosos los hace especialmente vulnerables a la propagación del virus.

Smith se burló de ese argumento. "Leí eso en tu informe y no podía dejar de reírme. La realidad es que, cuando tienes a todas estas personas en los casinos, no prestan atención a ninguna regla, no me importa qué tan bien esté regulado. Así que no veo cómo justifica tratar a los religiosos peor que a los casinos”, dijo.