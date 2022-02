Hombre que metió el cadáver de un menor en congelador aparece en corte y enfrenta varios cargos en Las Vegas

El hombre de Las Vegas acusado de matar a un niño de 4 años y mantener su cuerpo en un congelador, hizo su primera aparición en un tribunal de Las Vegas el miércoles por la mañana.

En la vista salió a relucir que, Brandon Toseland, de 35 años, fue arrestado el martes después de que la policía descubriera el cuerpo del niño en un congelador en un garaje en una casa en Saddle Brook Park Drive en un vecindario al noreste de Las Vegas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:00 de la mañana del martes cuando la Policía del Distrito Escolar del condado Clark recibió un reporte donde un niño, estudiante de una escuela elemental, que fue a clase con una nota de su madre que indicaba que estaba siendo retenida en contra de su voluntad en su casa y no sabía dónde estaba su hijo.

Una vez el caso fue notificado, LVMPD tomó jurisdicción.

Al llegar a la residencia, las autoridades se percataron que una mujer y un hombre salían en un auto y los detuvo.

La mujer le dijo a la policía de Metro que no había visto al niño desde el 11 de diciembre de 2021 y temía que pudiera estar muerto. Agregó que Toseland, su novio, no le permitía entrar a ciertas áreas de la casa. Cabe destacar que el acusado no es el padre de ninguno de los menores involucrados.

Tras una orden de allanamiento las autoridades encontraron el cuerpo del menor dentro de un congelador y creen que estuvo ahí desde diciembre del año pasado.

TIENE ANETECEDENTES PENALES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Actualmente, Toseland enfrenta cargos de secuestro y de asesinato, según el récord judicial.

Sin embargo, este individuo ha enfrentado la justicia anteriormente por cargos de posesión de drogas, intrusión, conducta inapropiada y lascivas. Además, según la corte tiene registro de tres cargos por violencia doméstica.

La próxima audiencia de Toseland será el 28 de febrero a las 7:30 de la mañana.