Hispanos de Las Vegas se recuperan tras dar positivo a coronavirus

Dos hispanos del valle de Las Vegas han librado la batalla contra el virus y se están recuperando; Norma y Dairon dicen que aun no se sienten del todo bien y que han tenido recaídas; a ella los pulmones le quedaran afectados probablemente de por vida y él tiene miedo de salir a la calle.

“Tuve mucho miedo, me asusté… lo primero que te viene a la mente, en el caso mío, fue dejar a mis hijos sin madre”, dijo Norma Velásquez; mientras que Dairon Villavicencio dijo: “nos damos cuenta: somos, somos vulnerables”.

Ambos hispanos de Las Vegas se desconocen, pero comparten algo en común: los dos son parte de los cerca de 1,281 personas que se han recuperado del coronavirus en el área del condado Clark hasta el 15 de abril.

Los dos son parte de esa mayoría que, según la Organización Mundial de la Salud, se recupera en poco más de 2 semanas sin presentar síntomas muy graves ni tener que llegar a ser hospitalizados.

En el condado Clark las cifras son parecidas a las del mundo entero, ya que la mayoría de las muertes en el área eran hipertensos o diabéticos, pero aproximadamente la mitad de los 2,559 casos que el Distrito de Salud del Sur de Nevada había reportado hasta el 15 de abril, ya se ha recuperado.

Pero recuperarse no es una garantía, y es que aunque falta mucho por descubrir sobre el COVID-19, algunos científicos coinciden en que adquirir una vez la enfermedad, no te hace necesariamente inmune al virus y podrías volver a contagiarte de nuevo; otros indican que podrías crear ciertos anticuerpos luego de pasar la enfermedad, pero no se sabe cuánto durarían.