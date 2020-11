Hispano muere baleado frente a su esposa en autolavado cerca de Charleston

La Policía Metropolitana investiga una balacera que dejó muerto a un hombre hispano, en un autolavado en el bloque 5000 de West Charleston.

Según la información preliminar, el hombre se encontraba dentro del auto -junto a su esposa- cuando otro vehículo se les acercó y al menos una persona abrió fuego.

El hombre sufrió múltiples heridas de bala, por lo que fue transportado a un hospital, donde certificaron su deceso. Se supo que tenía alrededor de 40 años.

El teniente Ray Spencer indicó que la mujer resultó ilesa y que fue entrevistada por los agentes.

Por el momento, las autoridades no ofrecerán detalles del vehículo desde el cual dispararon, hasta tanto no revisen las cámaras de seguridad de la zona, ya que las versiones de los testigos no coinciden del todo.