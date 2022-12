El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con U.S. Bank. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre U.S. Bank. Se aplican términos y condiciones. Algunos servicios pueden estar disponibles solo en inglés. Miembro FDIC.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Aunque el manejar dinero puede parecer complicado, los inmigrantes latinoamericanos en particular enfrentan una serie de obstáculos financieros, sobre todo comparado a sus contrapartes no-latinas. Esta brecha en educación financiera se rastrea a ciertos factores que afectan a las comunidades inmigrantes, como la desconfianza en bancos y sistemas financieros, barreras de idioma y la falta de acceso a herramientas e instituciones financieras.

Y aunque la pandemia ciertamente empeoró las cosas—los hispanos tuvieron la mayor tasa de desempleo (18.9 por ciento) de cualquier grupo racial o étnico en abril de 2020—los latinos carecían de recursos y seguridad financiera antes del COVID-19: aproximadamente un 10 por ciento de familias tuvieron un valor neto negativo en 2019.

Desafíos financieros

Más de un 12 por ciento de familias hispanas en Estados Unidos no tienen cuentas bancarias, comparado a un 2.5 por ciento de familias blancas no-hispanas, según la FDIC. Muchos son disuadidos por previas experiencias negativas con sistemas corruptos en sus países de origen, mientras que a otros los frenan las barreras de idioma. E independientemente de cuán organizado sea uno con sus finanzas, el no tener una cuenta bancaria significa no contar con acceso a mentores que pueden orientar una próxima inversión, armar planes de jubilación u otras metas financieras.

Algunos inmigrantes latinos caen en el otro lado del espectro, confiando fácilmente y siendo así víctimas de prácticas de préstamo predadoras. A medida que las estafas se vuelven más sofisticadas, puede ser difícil distinguirlas entre comunicados oficiales sin la ayuda de un consejero financiero.

Incluso para el ciudadano americano promedio, la educación financiera suele ser una habilidad ignorada que las escuelas públicas no suelen priorizar. Por ello, la educación y los recursos financieros se pasan de generación en generación—así como la pobreza y las barreras económicas—hasta que alguien rompe el ciclo. Sin embargo, cuando existen barreras linguísticas y las instituciones financieras no ofrecen materiales traducidos para ayudar a sus clientes hispanohablantes, el manejar finanzas se vuleve un desafío aún más difícil.

Cerrar la brecha

Aunque los sistemas financieros de Estados Unidos no siempre favorecen a las comunidades inmigrantes, existen formas de tomar control sobre tu travesía financiera. El primer paso es abrir una cuenta bancaria. Investiga qué opciones encajan mejor con tus necesidades y metas financieras y cuáles ofrecen ayuda en español, como lo hace U.S. Bank– incluso puedes concertar una cita (en inglés). Comunícate con mentores financieros y hazles preguntas, ¡están para ayudarte! Una vez hecho esto, es hora de tomar un enfoque un poco más directo con tus finanzas.

Crear un presupuesto

Armar un presupuesto puede resultar abrumador pero, una vez lo empiezas a seguir, es una de las mejores herramientas financieras que puedes tener. Un presupuesto es un plan de gastos que te ayuda a calcular cuánto dinero tienes, cuánto gastas y cuánto tiempo te tomará alcanzar tus metas financieras. Para crear un presupuesto, debes identificar tus ingresos netos mensuales (una vez los impuestos hayan sido deducidos) y tus expensas mensuales (renta, utilidades, facturas médicas, etc.). Para calcular cuánto dinero te sobra, réstale las expensas a tus ingresos netos y decide entonces cuánto de eso quieres ahorrar.

Ahorrar

Ahorrar dinero puede que sea la parte más difícil de manejar tus finanzas. Sin embargo, todo está ligado al presupuesto y a aprender a tomar buenas decisiones financieras. Busque recursos gratuitos para informarse, como el Financial IQ (en inglés) de U.S. Bank, y tome medidas para desarrollar una buena estrategia, incluyendo las siguientes:

Registra tus expensas: Desde ese café mañanero hasta tus facturas mensuales, siempre debes tener un registro de todo lo que gastas. Si no te gustan las planillas, existe una gran variedad de registro de expensas gratis en Internet. U.S. Bank incluso ofrece la función Insights, que muestra tus gastos personalizados, ayudando a manejar tu dinero y alcanzar tus metas.

Desde ese café mañanero hasta tus facturas mensuales, siempre debes tener un registro de todo lo que gastas. Si no te gustan las planillas, existe una gran variedad de registro de expensas gratis en Internet. U.S. Bank incluso ofrece la función Insights, que muestra tus gastos personalizados, ayudando a manejar tu dinero y alcanzar tus metas. Guárdale un lugar a los ahorros: Los ahorros son parte crítica del presupuesto. Empieza con una cantidad sensata y un calendario realista y proponte aumentar tus ahorros a medida que avanzas en tu camino financiero.

Los ahorros son parte crítica del presupuesto. Empieza con una cantidad sensata y un calendario realista y proponte aumentar tus ahorros a medida que avanzas en tu camino financiero. Elimina los gastos innecesarios: Hablando de ese café mañanero, quizá sea mejor idea preparalo en casa. Otros gastos innecesarios pueden incluir comer afuera o suscripciones a servicios que apenas usas. No tienes que eliminar todo lo que te haga feliz, pero una vez sepas identificar lo necesario y lo innecesario, será más fácil centrarte en tus metas comparado a la gratificación instantánea.

Hablando de ese café mañanero, quizá sea mejor idea preparalo en casa. Otros gastos innecesarios pueden incluir comer afuera o suscripciones a servicios que apenas usas. No tienes que eliminar todo lo que te haga feliz, pero una vez sepas identificar lo necesario y lo innecesario, será más fácil centrarte en tus metas comparado a la gratificación instantánea. Fija metas financieras: Fijar metas tanto a corto como largo plazo pueden mantenerte organizado, así como también ayudarte a tener la motivación y satisfacción de saber que estás trabajando para algo en especial. Las metas a corto plazo pueden incluir unas vacaciones o el déposito para un auto nuevo, mientras que las metas a largo plazo pueden incluir el déposito para una casa, un proyecto de remodelación o la educación de tus hijos.

Financiando emociones

El manejar tus finanza no siempre es fácil, y muchas veces enfrentarás tentaciones. Puede que necesites modificar tu presupuesto de vez en cuando para recordar por qué estás haciendo esto en primer lugar. ¿Hacia qué estás trabajando? ¿Te vas de compras para sentirte mejor? El manejar finanzas se hace mejor con la cabeza fría, así que siempre es mejor analizar la situación antes de comprar algo que no necesites por impulso.

El manejar finanzas como latino en Estados Unidos puede ser una tarea difícil y exhaustiva. Para enfrentar estos desafíos, U.S. Bank ha creado un Asistente Inteligente de U.S. Bank®, con el cual sus clientes pueden completar múltiples funciones financieras simplemente hablando con su teléfono en español. Haz clic aquí para conocer más sobre U.S. Bank y su nueva función hispanohablante.