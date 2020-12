Luego de que se anunciara la repartición de vacunas para el estado de Nevada y el criterio que se está tomando en el país para repartirlas dependiendo de la importancia que se le dio al público, el Departamento de Salud cambió los grupos de repartición para los residentes.

Según el estado, las vacunas se separarán en cuatro grupos, en donde se consideran a todas los nevadenses.

Para empezar, Nevada anunció que recibirá 164,150 dosis iniciales por parte de las compañías Pfizer y Moderna, que será utilizadas para vacunar al primer grupo. De momento la FDA no ha tomado una decisión sobre si se han aprobado para su uso en la población.

Pero ya que el gobierno federal apruebe las dosis de ambas empresas para que sean utilizadas en los estadounidenses, el estado de Nevada ya ha creado cuatros grupos para que la población reciba la vacuna.

Grupo 1:

Médicos generales y hospitales

Personal y residentes de asilos

Hospitales psiquiátricos y centros de abuso de substancias

Personal de servicios médicos de emergencia

Personal de salud pública y voluntarios

Trabajadores de laboratorio

Farmacéuticos y técnicos de farmacia

Proveedores de atención médica a domicilio y ambulatoria

Personal del Departamento Correccional de Nevada (NDOC)

Agencias del orden y seguridad pública

Personal desplegado y de misión crítica que desempeña un papel fundamental en seguridad nacional

Personal de operaciones de emergencia estatales y locales

Grupo 2:

Personal de educación y cuidado infantil

Docente del Sistema de Educación Superior de Nevada

Personal del transporte público esencial

Trabajadores de agricultura y elaboración de alimentos

Trabajadores minoristas esenciales

personal de Logística y cadena de suministro

Personal de infraestructura de servicios públicos y comunicaciones

NDOT y personal de emergencia vial local

Trabajadores de Bancos de alimentos, DETR, WIC y agencias de apoyo a la comunidad

Trabajadores de operaciones aeroportuarias

Trabajadores de instituciones financieras

Personal de Servicios mortuorios

Personal de salud pública restante

Personal de empresas de Infraestructura crítica adicional

Reclusos NDOC

Grupo 3:

Residentes de hogares de transición para delincuentes liberados

Indigentes

Personas con problemas de salud subyacentes que tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19

Personas con problemas de salud subyacentes que pueden tener un mayor riesgo de padecer COVID-19

Personas mayores de 65 años o más sin condiciones de salud subyacentes

Resto del personal del Sistema de Educación Superior de Nevada

Grupo 4:

Adultos sanos de 18 a 64 años de edad

De acuerdo con el manual de respuesta del estado, las comunidades tribales no están incluidas en estos grupos debido a que decidieron recibir su vacuna a través del Servicio de Salud Indígena (IHS). Pero aquellas personas que sean parte de alguna de las categorías mencionadas, recibirán la vacuna por su empleador.

De momento no se han revelado fechas de cuándo se iniciarán a aplicar las vacunas, pero se sabe que serán muy bien vigiladas en locaciones que no han sido reveladas y autoridades revelaron que las personas no podrán saltarse la fila para poder recibir la vacuna antes de lo que deben.

Tanto las vacunas de Moderna como las de Pfizer, necesitan dos dosis por personas para ser efectivas y autoridades de salud han revelado que las personas podrán recibir ambas sin tener que preocuparse por disponibilidad para la segunda.