LAS VEGAS - El Partido Republicano de Nevada votó a favor de censurar a la secretaria de Estado, acusándola de no investigar a fondo las acusaciones de fraude en las elecciones de 2020. Ella dice que no hubo un fraude generalizado y que su propio partido la está atacando por negarse a "poner mi pulgar en la balanza de la democracia".

Barbara Cegavske, la única titular de un cargo estatal republicano en Nevada, dijo que los miembros de su partido están decepcionados con los resultados de las elecciones y creen que se produjo un fraude "a pesar de la falta total de pruebas que respalden esa creencia".

Cegavske, quien ha supervisado las elecciones en el estado desde 2014, ha defendido repetidamente los resultados como confiables y precisos a pesar de los ataques del expresidente Donald Trump y otros republicanos.

Nevada se encuentra entre los estados donde el Trump buscó subvertir los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 con demandas y teorías de conspiración. El presidente Joe Biden derrotó a Trump en el estado occidental por 2 puntos porcentuales, o casi 34,000 votos.

“Lamentablemente, miembros de mi propio partido político han decidido censurarme simplemente porque están decepcionados con el resultado de las elecciones de 2020. Si bien he sido leal al Partido Republicano de Nevada durante mis más de dos décadas como funcionario electo, he sido inquebrantable en mi compromiso de supervisar las elecciones y administrar las leyes electorales de Nevada de manera neutral y no partidista ", dijo Cegavske en un comunicado el domingo.

“Mi trabajo es llevar a cabo los deberes de mi oficina según lo promulgado por la Legislatura de Nevada, no llevar agua para el Partido Republicano del estado o poner mi pulgar en la escala de la democracia. Desafortunadamente, los miembros de mi propio partido continúan creyendo que las elecciones generales de 2020 se llevaron a cabo con fraude, y que de alguna manera yo participé en él, a pesar de la falta total de pruebas que respalden esa creencia ".

Un funcionario republicano que no estaba autorizado a hablar públicamente confirmó a The Associated Press que la medida fue aprobada con una votación de 126-112 por parte de los miembros gobernantes del partido en una reunión en la capital del estado, Carson City.

Jessica Hanson, directora ejecutiva del Partido Republicano estatal, envió una declaración del partido señalando que la votación de censura del sábado "pasó por poco" y dijo que ocurrió luego de "un debate saludable" sobre las elecciones.

“El Partido Republicano de Nevada mantiene a nuestros funcionarios electos en un alto nivel; como tal, este fin de semana el partido envió un mensaje claro de que nuestros funcionarios deben trabajar para el pueblo y exigimos que nuestros representantes en todos los niveles de gobierno cumplan con su Juramento”, dijo el partido.

No estaba claro a partir de una copia de la resolución de censura qué castigo implicaba la censura. Hanson no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios sobre el castigo.

En marzo, el presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, presentó cuatro cajas a la oficina de Cegavske que, según él y otros líderes republicanos, contenían pruebas de más de 120,000 casos de fraude electoral.

Pero Cegavske dijo que después de revisar los informes, solo se presentaron 3,963 informes de Violación de la integridad de las elecciones. Su oficina dijo que varios de esos informes ya estaban siendo investigados por ellos y que estaba revisando los otros informes para determinar si se justificaba una investigación.

La secretaria de estado permite que las personas llenen los formularios de violación de la integridad electoral de dos páginas cuando creen que han presenciado a personas que infringen las leyes electorales, lo que el personal investiga posteriormente. El voto de censura fue informado por primera vez por The Nevada Independent.

Cegavske se encuentra entre un puñado de republicanos que han sido censurados por sus propios partidos en los últimos meses después de encontrarse en desacuerdo con Trump y sus partidarios.

Los partidos republicanos estatales en Carolina del Norte, Luisiana y Alaska votaron para censurar a los senadores estadounidenses Richard Burr, Bill Cassidy y Lisa Murkowski por sus votos para condenar a Trump en su segundo juicio político, y el Partido Republicano de Wyoming censuró a la representante republicana Liz Cheney por votar a favor de acusar a Trump.

El Partido Republicano de Arizona votó en enero para censurar a la viuda del senador John McCain, Cindy McCain, y al exsenador Jeff Flake, quienes apoyaron a Biden, y al gobernador Doug Ducey, quien firmó una certificación de la victoria de Biden en ese estado.