Gobernador Steve Sisolak da positivo a coronavirus

A través de un comunicado de prensa se reveló que el gobernador de Nevada dio positivo a una prueba de coronavirus que se realiza de manera rutinaria durante el viernes 13 de noviembre.

De momento el gobernador no está presentando ningún síntoma pero se reveló que al inicio de la semana dijo que sentía algo de fatiga pero lo atribuyó a su calendario ocupado.

“Actualmente no estoy experimentando ningún síntoma de COVID-19 y he regresado a mi residencia para comenzar el proceso de cuarentena y aislamiento”, dijo Sisolak. “Poco después de que recibiera el resultado de la prueba, me sometí a una entrevista de investigación de enfermedades con el Departamento de Salud de Carson City".

Antes de la última prueba, el gobernador había dado negativo en sus resultados del 2 y 6 de noviembre.

Autoridades locales y estatales de salud entrevistaron al gobernador de Nevada para ponerse en contacto con todas aquellas personas con las que tuvo un contacto cercano.

Todos sus eventos públicos fueron cancelados de momento y está en comunicación con su gabinete para que continúen trabajando desde casa.

"Con mi caso, quiero subrayar la importancia de que los habitantes de Nevada se queden en casa tanto como puedan en este momento" agregó Sisolak. Esto a días de pedir a los residentes que se queden en casa ante lo que podrían ser nuevas restricciones.