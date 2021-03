Gobernador Sisolak apuesta a la seguridad mientras otros estados relajan medidas por COVID-19

CARSON CITY, Nevada - A un año de la pandemia, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, todavía está tratando de lograr el equilibrio adecuado entre proteger vidas, mantener a flote la industria del turismo y hotelera del estado y, al mismo tiempo, contener el coronavirus.

Pero después de múltiples conjuntos de restricciones a las empresas, incluidos hoteles y casinos, Sisolak planea usar los protocolos de seguridad de Nevada como un punto de venta para traer convenciones y ferias comerciales de regreso a Las Vegas.

“Recuerde mis palabras: Nevada será el lugar más seguro para tener una convención o para venir de visita. Será seguro para los turistas; será seguro para los operadores del hotel y para los empleados y sus familias… Seguiremos mejorando nuestros números. Vamos a vacunar a tantas personas como podamos. Y continuaremos abriendo nuestra economía nuevamente”, dijo en una entrevista a Associated Press.

Los funcionarios federales de salud han instado a los estados a no relajar sus medidas de mitigación, advirtiendo que la pandemia está lejos de terminar. Pero los gobernadores en estados como Arizona y Texas han levantado las restricciones de capacidad y los órdenes de mascarillas respectivamente, apostando a que la reciente tendencia a la baja en casos, muertes y hospitalizaciones marca el punto de inflexión en la pandemia.

Pero no Sisolak. "Si me voy a tomar unas vacaciones con mi familia, las personas que más amo, voy a ir a donde me sienta seguro", dijo el demócrata en su primer mandato. “Vi una foto de un partido de baloncesto de Texas la otra noche. Estaba lleno y nadie llevaba mascarillas. Quiero decir, eso no va a funcionar".

Los efectos del virus no han sido abstractos para Sisolak, de 67 años, quien dio positivo por COVID-19 en noviembre.

Recuerda haberse sentido agotado, pero nunca tuvo que usar oxígeno suplementario ni prescripciones para recuperarse.

Hasta el lunes, él es uno de los 296,393 residentes de Nevada, o aproximadamente uno de cada 10, que dio positivo por COVID-19 desde que el veterano de la Infantería de Marina Ronald Pipkin se convirtió en el primer caso conocido en el estado hace un año.

Más de 5,000 personas han muerto, el 63% de las cuales tenían 70 años o más. En un momento de diciembre, el estado tuvo la tasa de hospitalización per cápita más alta en EEUU con 588 por cada millón de residentes.

Sisolak dijo que la gran dependencia de Nevada del turismo y las actividades en persona como convenciones, conciertos y ferias comerciales hizo que su decisión de cerrar la economía en marzo fuera particularmente dolorosa.

“Sabía que estaba dejando sin trabajo a la mayoría de los trabajadores del estado de Nevada”, dijo Sisolak.

La tasa de desempleo del estado se disparó a un 30.1% en abril. El Foro Económico del estado informó en diciembre que la cantidad de visitantes en 2020 se había hundido a niveles no vistos desde 1993.

Ahora, espera que la distribución masiva de vacunas permita al estado contener el virus y llevar la economía a niveles prepandémicos. Lograr algún nivel de "inmunidad colectiva" es particularmente esencial en Nevada, dijo, porque será clave para hacer que los turistas, y los trabajadores que los atienden, se sientan seguros.