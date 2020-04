Gobernador de Nevada extenderá órdenes de quedarse en casa por coronavirus

El gobernador Steve Sisolak planea extender su directiva pidiendo a las personas que se queden en casa para limitar la propagación del coronavirus, pero aliviará algunas restricciones.

El gobernador demócrata dijo en una entrevista con ABC News el miércoles que los casos y las muertes por coronavirus de Nevada han alcanzado una meseta, pero que tiene que "extender un poco la orden de quedarse en casa" para ver caer los números. Sioslak cerró casinos, restaurantes y negocios que no se consideraban esenciales y pidió a los residentes que se quedaran en casa a mediados de marzo.

Sisolak no ofreció información sobre cuánto tiempo extendería la orden, y también dijo que estaría aliviando algunas restricciones y reglas al aire libre sobre recoger mercancía en compras a minoristas, pero no ofreció más detalles. Dijo que la apertura de los casinos de Las Vegas probablemente no ocurrirá hasta la tercera o cuarta fase de su plan de reapertura gradual, pero no ha revelado más detalles o cronograma.

La oficina de Sisolak no respondió de inmediato a las preguntas sobre cuánto tiempo planea extender el pedido y qué reglas planea facilitar. Dijo en un tuit esta semana que detallará su plan de reapertura durante el jueves.

"Es bueno saber que tiene un plan para seguir adelante; sería mejor si les dijera a los nevadenses cuál es su plan y no necesariamente los medios de comunicación nacionales", dijo el asambleísta Tom Roberts, quien codirige la minoría republicana en el estado.

Los legisladores republicanos frustrados enviaron una carta a la oficina de Sisolak el miércoles pidiendo plazos definitivos para que se reanude más actividad económica y un grupo de trabajo bipartidista para elaborar una estrategia de reapertura. También quieren que se contraten más trabajadores y que cambien los trabajadores gubernamentales existentes para manejar el aplastante reclamo de desempleo.