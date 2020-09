Gobernador de Nevada dice que considerará restricciones en templos del estado

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, dijo el jueves que busca la posibilidad de aliviar las restricciones de COVID-19 a las reuniones religiosas mientras una iglesia rural avanza con su esfuerzo legal para eliminar el límite actual de 50 personas por considerarlo inconstitucional.

Los abogados de Calvary Chapel Dayton Valley presentaron nuevos escritos en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco el miércoles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por poco su oferta en julio de una orden de emergencia que suspendiera el límite máximo.

Sisolak, que es católico, dijo el jueves que pidió a sus asesores que revisen si el estado puede aliviar esa restricción, entre otras, y permitir que las iglesias amplíen la cantidad de personas que pueden asistir.

"Hemos estado investigando diferentes enfoques en términos de cómo hacer eso y utilizando las mejores prácticas que se han desarrollado en otros estados", dijo en una conferencia de prensa en Las Vegas.

“Créame, quiero volver a la iglesia. Quiero volver a la misa en vivo en lugar de verlo en mi teléfono todos los fines de semana”, dijo. El gobernador demócrata no tenía un cronograma sobre cuándo anunciaría una decisión o cualquier punto de referencia específico necesario para hacer un cambio.

Los abogados de Calvary Chapel están enfatizando las tres opiniones disidentes de la decisión 5-4 del tribunal superior en su último intento de demostrar que las libertades religiosas de los feligreses están siendo violadas en parte porque los casinos y otros pueden operar al 50% de su capacidad.

Otros negocios seculares que pueden operar a la mitad de su capacidad incluyen restaurantes, gimnasios, peluquerías y parques acuáticos.

La iglesia cristiana en el condado de Lyon quiere permitir que hasta 90 personas asistan a los servicios al mismo tiempo, con máscaras requeridas, espaciadas a 6 pies de distancia, en el santuario al este de Reno con una capacidad de 200.

David Cortman, abogado principal de Alliance Defending Freedom en representación de la iglesia, rechazó los últimos comentarios de Sisolak.

“Realmente no hay nada que investigar; otros estados piden a los feligreses que usen máscaras y que se distancien socialmente en sus espacios de culto, tal como el gobernador pide a quienes van a casinos y parques de diversiones”, dijo Cortman en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press el jueves por la noche.

"Dado lo común que es esta adaptación en otros lugares, y la confianza del gobernador de que funciona para miles de asistentes al casino, es increíble que tengamos que litigar esto", dijo.

El nuevo informe del Noveno Circuito de la iglesia dice que la afirmación anterior de Sisolak de que se necesita un límite estricto en las iglesias para protegerse contra la propagación del COVID-19 "desafía la razón".

"¿Un casino que entretenga a 1,000 jugadores no tiene ningún impacto en la salud pública, mientras que Calvary Chapel aumentando el tamaño de su servicio de 50 personas a 90 paralizaría el esfuerzo de salud del estado?" preguntaron en la presentación del miércoles acusando al estado de anteponer las ganancias a la Primera Enmienda.

"Tiene todo que ver con la economía del turismo basado en las personas de Nevada", dijeron.

La decisión de la Corte Suprema en julio siguió a la negativa del Noveno Circuito de otorgar medidas cautelares temporales después de que un juez federal en Reno ratificara la política estatal en mayo y nuevamente en junio.

"No se debe permitir que Calvary y sus abogados cuestionen continuamente los esfuerzos de Nevada para proteger la salud pública contra un virus nuevo y altamente contagioso", escribió el fiscal general adjunto de Nevada, Craig Newby, a mediados de agosto. Pero la iglesia argumenta que el paisaje ha cambiado.

“Esta no es solo una medida de emergencia temporal de 14 o 30 días”, dijo. “Restringir las reuniones religiosas durante más de cinco meses, sin un final a la vista, no es una medida temporal que cambia rápidamente y que merece una deferencia sustancial. Es una extralimitación del gobierno en clara violación de los principios constitucionales”.

Sisolak insiste en que la política es legal porque no se dirige a los establecimientos religiosos ni intenta regular el discurso en base a ideología u opinión. Sostiene que los casinos son diferentes porque tienen licencia del estado y están sujetos a restricciones más allá de las pautas de virus.

“Optar por reabrir una industria altamente regulada, que está sujeta a un control regulatorio significativo que permite un cierre rápido si surge un segundo brote de COVID-19, tiene sentido”, dice el estado.

Varios tribunales de todo el país han considerado casos similares en los últimos meses, pero el caso de Nevada es el único que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado desde que mantuvo las restricciones a las reuniones religiosas en California en mayo.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se puso del lado de la mayoría liberal al negar la solicitud de Cavalry Chapel sin explicación. Los jueces Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Samuel Alito escribieron cada uno su propia disidencia, a este último se unieron Kavanaugh y Clarence Thomas.

"El hecho de que Nevada discrimine a favor de la poderosa industria del juego y sus empleados puede no ser una sorpresa, pero la voluntad de este Tribunal de permitir tal discriminación es decepcionante", escribió Alito el 25 de julio.

“Hay ciertas líneas rojas constitucionales que un estado no puede cruzar ni siquiera en una crisis”, agregó Kavanaugh en su propia disidencia.

Gorsuch dijo: " "No hay ningún mundo en el que la constitución permita que Nevada favorezca al Caesars Palace sobre Calvary Chapel".