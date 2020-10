Firma de Elon Musk propone túnel de transporte de personas “Vegas Loop”

Una empresa que está a punto de terminar una pequeña autopista subterránea para coches eléctricos en el Centro de Convenciones de Las Vegas, ahora busca ampliar su alcance y construir un sistema de túneles de transporte para personas debajo del Strip de Las Vegas.

El operador de túneles del empresario multimillonario Elon Musk, llamado The Boring Co., ha llamado al proyecto "Vegas Loop".

La idea es perforar bajo tierra desde el centro de Las Vegas, debajo del corredor del complejo Las Vegas Boulevard hasta el recién inaugurado Allegiant Stadium, a una distancia de aproximadamente 7 millas (11,25 kilómetros), informó el Las Vegas Review-Journal.

En la presentación realizada el martes ante la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, se informó que también se está considerando una conexión al Aeropuerto Internacional McCarran.

El director ejecutivo de la autoridad Steve Hill y el presidente de Boring Co. Steve Davis no revelaron proyecciones de costos. Pero dijeron que los dólares de los contribuyentes no se utilizarían y que los propietarios pagarían las estaciones de pasajeros.

El concepto incluye un circuito de aproximadamente 15 millas (24,15 kilómetros), con quizás 50 estaciones donde los pasajeros abordarían vehículos eléctricos Tesla autónomos. Las tarifas de los pasajeros aún no se han determinado.

Boring Co.ha pasado alrededor de un año perforando el transporte de personas del Centro de Convenciones de $ 52.5 millones, que tiene tres estaciones a lo largo de túneles paralelos de 1 milla (1.6 kilómetros) que conectan las salas de exhibición y el estacionamiento en las extensas instalaciones de conferencias al este del Strip.

Se espera que abra a finales de año para ofrecer viajes de menos de dos minutos a los asistentes a las convenciones en vehículos Tesla de 16 pasajeros. La autoridad de la convención planea hacer viajes gratis.

Davis y Hill han planteado en el pasado la idea de un sistema de tránsito más amplio similar al proyecto del Centro de Convenciones. El sistema funcionaría como un sistema de transporte subterráneo con pasajeros llevados de punto a punto a los destinos, en lugar de un sistema de metro con paradas en las estaciones.

Musk cofundó y dirige Tesla, la empresa privada de cohetes SpaceX y la empresa de interfaz hombre-computadora Neuralink.