“Milagro no me mataron”: hombre dispara a familia hispana de Las Vegas en un supermercado

La policía está buscando a dos hombres después de que uno de ellos abriera fuego contra el vehículo de una familia mexicana en un supermercado, supo Telemundo Las Vegas.

El incidente se reportó alrededor de las 10:12 p.m. en la ubicación de Smith en Nellis Boulevard y Stewart Avenue, dijo el teniente David Gordon de la Policía Metropolitana de Las Vegas.

Miembros de la familia hablaron con este medio y aunque no recibieron heridas, se encuentran angustiados y temerosos. Agregaron que el vehículo se averió tras múltiples disparos en el parabrisas y otras partes.

El hijo de la víctima compartió a Telemundo Las Vegas mensajes de texto que le envió su madre, quien es una de las víctimas de los hechos. "Me acaban de balacear. Un milagro no me mataron", lee el mensaje, seguido de imágenes del auto.

La policía no ha dado más detalles, ya que es una investigación en curso. Pendientes a Telemundolasvegas.com y a los noticieros de las 5:00 y 6:00 de la tarde, para ampliación.