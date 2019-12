Familia hispana busca apoyo de la comunidad

Una familia de Las Vegas está pidiendo la ayuda del público para poder transportar los restos de Juan Carlos Ruiz a México, luego de que perdiera la vida después de luchar dos años contra el cáncer.



Juan Carlos, de 30 años, perdió la vida el pasado 22 de enero luego de haber sido diagnosticado con cáncer de colon en julio del 2014, y haber pasado por dos cirugías y varios tratamientos de quimioterapia.



Ahora la familia pide la ayuda del público para poder transportar sus restos a Michoacán, de donde Juan es originario, y para que él pueda reunirse con su familia a quien no ha visto desde hace 15 años.



El padre de tres niños de 9, 8 y 4 años de edad, estaba muy cerca de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, pero su enfermedad evitó que cumpliera su gran deseo de ver a su familia como tenía planeado.



Juan Carlos nunca se hizo pruebas médicas y los síntomas se le presentaron de manera imprevista, por lo que sólo pudo luchar contra su enfermedad por solo dos años.



Si desea ayudar a la familia, puede ingresar a la cuenta de Go Fund Me que la familia tiene para recaudar fondos para los costos del funeral.



