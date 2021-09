Un hombre de Las Vegas terminó sin vida luego de que recibiera un disparo en el pecho de acuerdo con la policía metropolitana; las autoridades dicen que el tirador fue un hombre que rentaba un cuarto en la casa de la víctima.

Delfina Razo, madre de la víctima, habló con Telemundo Las Vegas sobre el incidente, “Mi único hijo que yo tengo me lo quitó y aparte dejó 6 niños huérfanos”, dijo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con ella, hace cuatro meses su hijo Rafael Ampier, de 44 años, le había rentado un cuarto de su casa a un hombre que encontró durmiendo con su hija y su esposa en su vehículo, “le dio pena y le dijo…si quieres yo tengo un cuarto para alquilar”, agregó Razo.

La madre de la víctima dice que su hijo le ofreció un cuarto a Antoine Cloutier, a su esposa e hijo, pero tras cuatro meses, la convivencia cambió cuando el sospechoso solía llevar a muchas personas a la casa, por lo que le pidió que se fuera.

Pero la última discusión fue el viernes 10 de septiembre alrededor de las 9 p.m. cuando Ampier recibió un disparo en el pecho, “el señor no quería irse; se pusieron a discutir afuera en el garaje. Según me dijeron, que el muchacho tenía un cuchillo, mi hijo le dio una patada y le quitó el cuchillo de las manos y vino el muchacho y le dio un disparo y me mató a mi hijo”, dijo Razo.

Tras el tiroteo, Cloutier había escapado y las autoridades lo encontraron durante la madrugada del día siguiente escondido en un vehículo, y enfrentará un cargo por asesinato con un arma mortal. La esposa del sospechoso les dijo a las autoridades que le había disparado a Ampier en defensa personal, pero los oficiales no encontraron marcas visibles de golpes en Cloutier.