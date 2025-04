La FAA detecta condiciones de vuelo peligrosas en el aeropuerto de Las Vegas

Una revisión federal de la seguridad de los helicópteros en algunos de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, impulsada por la colisión mortal en pleno vuelo en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército en Washington, D.C., reveló condiciones de vuelo peligrosas en el aeropuerto de Las Vegas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó el martes que la posibilidad de una colisión entre helicópteros de turismo aéreo y aviones en el Aeropuerto Internacional Harry Reid llevó a la agencia a implementar cambios inmediatos en las normas de vuelo. En las primeras tres semanas tras la implementación, el número de alertas de colisión de aviones se redujo en un 30%.

La FAA informó tras la colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del Ejército en enero, en la que murieron 67 personas, que planeaba utilizar inteligencia artificial para analizar los millones de informes que recopila y evaluar otros lugares con un alto tráfico de helicópteros, como Boston, Nueva York, Baltimore-Washington, Detroit, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles y la Costa del Golfo.

El administrador interino de la FAA, Chris Rocheleau, afirmó que Las Vegas se convirtió rápidamente en una preocupación una vez que la agencia analizó los datos, ya que los acuerdos con los operadores de helicópteros no definían claramente los requisitos de separación vertical y lateral cuando estas naves se aproximaban al aeropuerto. Además, los controladores de tráfico aéreo en la torre no emitían avisos de tráfico entre los helicópteros y los aviones que regresaban.

"Actuamos con rapidez, incluyendo ejercer un control positivo sobre los helicópteros y emitir más avisos de tráfico a los pilotos", declaró Rocheleau. "Como resultado, el número de informes de alertas de tráfico y sistemas anticolisión disminuyó un 30% en tan solo tres semanas", aseguró.

Luke Nimmo, portavoz del Departamento de Aviación del Condado de Clark, remitió todas las preguntas sobre los hallazgos a la FAA.

Rocheleau prometió tomar medidas adicionales en Las Vegas y en cualquier otro aeropuerto donde la FAA identifique problemas.

Tras el accidente de un helicóptero turístico de la ciudad de Nueva York en el río Hudson, que causó la muerte de seis personas el 10 de abril, la FAA anunció la creación de un comité normativo para elaborar recomendaciones para mejorar la seguridad de los vuelos comerciales.

Jeff Guzzetti, exmiembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) e investigador de accidentes de la FAA, afirmó que la rápida disminución de las alertas de colisión de aviones "indica que existía un peligro real antes de que la FAA lo analizara".

"Es difícil determinar la gravedad del peligro", afirmó. "Pero es un problema más que puede sumarse a otros y causar un accidente como el ocurrido en Washington, D.C.", advirtió.

Dijo que tenía sentido que la FAA abordara primero el aeropuerto de Las Vegas, dada su gran mezcla de helicópteros y tráfico comercial.

"Creo que encontrarán problemas en otros aeropuertos, pero quizás no al grado que encontraron en este", indicó Guzzetti.

El expresidente de la NTSB, Jim Hall, afirmó que desde hace tiempo existen problemas de seguridad en la industria de los tours en helicóptero, describiéndola como algo que en muchos casos se está convirtiendo en una atracción en lugar de un viaje seguro. Se mostró complacido de ver que la FAA está abordando este problema.

"Desafortunadamente, en la aviación, son los accidentes los que llaman la atención de los reguladores sobre sus responsabilidades", concluyó.

La colisión aérea de enero cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington fue el desastre aéreo más mortífero en Estados Unidos desde 2001. Una serie de otros accidentes y cuasi accidentes en los últimos meses han generado preocupación sobre los viajes aéreos, a pesar de que, en general, siguen siendo seguros.

Es comprensible que los helicópteros hayan sido una preocupación clave desde ese accidente, pero Rocheleau afirmó que los principales problemas de seguridad siguen siendo los de operación y mantenimiento. Señaló que las principales causas de accidentes de helicópteros incluyen la pérdida de control y el impacto contra un objeto durante operaciones a baja altitud.

La FAA indicó que su revisión de los datos de seguridad se ha ampliado más allá de los helicópteros para incluir aeropuertos con una combinación de muchos aviones diferentes y aeropuertos cercanos.

La proximidad entre el Aeropuerto Hollywood Burbank y el Aeropuerto Van Nuys, en el área de Los Ángeles, se convirtió en una preocupación debido a su distancia a menos de 10 millas. Ambos aeropuertos prestan servicio a una amplia variedad de aeronaves y tienen rutas de llegada y salida cercanas.

Mike Christensen, portavoz del Aeropuerto Hollywood Burbank, remitió las preguntas a la FAA. El Aeropuerto Van Nuys no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

"Si bien volar sigue siendo el medio de transporte más seguro, siempre debemos esforzarnos por mejorar", declaró Rocheleau. "Debemos identificar tendencias y utilizar los datos de forma más inteligente. Y cuando implementemos medidas correctivas, debemos ejecutarlas", concluyó.