Exjugador de los Raiders se disculpa con la familia de la mujer que mató mientras conducía a 156 mph

LAS VEGAS.-El exreceptor abierto de los Raiders, Henry Ruggs, en un comunicado especial el martes por la noche, habló en un evento de Esperanza para Prisioneros en Las Vegas y se disculpó con la familia de una mujer que falleció en un accidente automovilístico hace casi cuatro años.

Ruggs condujo su auto deportivo a velocidades de hasta 250 km/h en la ciudad el 2 de noviembre de 2021, chocando contra un vehículo que mató a la conductora Tina Tintor y a su perro, Max. Tintor tenía 23 años.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En el evento, le preguntaron a Ruggs qué le diría a la familia de Tintor.

"Primero, me gustaría poder retroceder el tiempo", dijo en un video grabado por el Las Vegas Review-Journal. "Me encantaría que conocieran al verdadero Henry Ruggs, no al que estaba escapando de algo. Me disculpo sinceramente no solo por ser parte de esa situación, sino también por el hecho de que mi rostro siempre aparece en las noticias, siempre en el periódico. Así que tienen que recordarles constantemente la situación, que me recuerden a mí". Ruggs, exseleccionado en la primera ronda del draft, se declaró culpable en mayo de 2023 de los delitos de conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y homicidio vehicular. En agosto de 2023, fue sentenciado a entre 3 y 10 años de prisión.