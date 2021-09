Evento QAnon ya no será en propiedades de Caesars en Las Vegas

LAS VEGAS - El gigante de los casinos Caesars Entertainment Inc. dijo el miércoles que una conferencia programada para el próximo mes en Las Vegas por un grupo que defiende la teoría de la conspiración marginal conocida como QAnon no se llevará a cabo en ninguna propiedad de Caesars.

No quedó claro de inmediato si el evento "Patriot Double Down" organizado por Patriot Voice se trasladaría, pospondría o cancelaría. Los funcionarios del evento no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos y de correo electrónico.

La ejecutiva de Caesars Entertainment, Kate Whiteley, confirmó un reporte del periódico Las Vegas Review-Journal de que el evento del 23 al 25 de octubre anunciado como un "Gran fin de semana del despertar" no se llevará a cabo en el nuevo espacio de convenciones Caesars Forum cerca del Strip de Las Vegas.

Con boletos de $650 a $3,000, la conferencia se facturó con oradores que incluían al exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, y al propietario del sitio web 8kun, Jim Watkins.

QAnon es una teoría que presenta la creencia de que los pedófilos satánicos, los traficantes sexuales de niños y los caníbales están en connivencia con el llamado "estado profundo" y serán descubiertos en un movimiento que los seguidores llaman un "Gran Despertar".

Los adherentes migraron de los foros de Internet a la política dominante el año pasado; los carteles de QAnon se ven a menudo en los mítines del expresidente Donald Trump, y algunos seguidores se enfrentan a un juicio por sus papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Los expertos en extremismo habían expresado su preocupación sobre una importante empresa turística como Caesars de organizar un evento de un grupo que se burla de la pandemia de COVID-19 como un "plandemia", lo que sugiere que el virus fue fabricado y su gravedad exagerada.

Caesars dijo anteriormente que los eventos realizados en sus instalaciones no eran un respaldo de ningún grupo u organización ni un reflejo de las opiniones de la empresa. También dijo que todos los asistentes tendrían que cumplir con las medidas de mitigación del coronavirus, incluidos los requisitos de máscaras.