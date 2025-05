Este verano los niños se alimentarán muy bien en la sede de “Chicanos por la causa”

LAS VEGAS.-Los representantes de "Chicanos por la causa" y Three Square hicieron un buen junte para que este verano todos los niños tenga acceso a la alimentación.

Es por ello que desde este martes 27 de mayo y hasta 8 de agosto se ejecutará el programa "Reúnanse y Coman", un programa gratuito de comidas de verano para niños y adolescentes en Las Vegas.

"Los menores de 18 años pueden recibir desayunos y almuerzos nutritivos sin costo durante las vacaciones de verano", se lee en un comunicado de prensa.

Los niños y adolescentes interesados tienen que acercarse a la sede de Chicanos Por La Causa, ubicada en el 555 N. Maryland Parkway, para tener acceso a desayunos (8:30 a 9:30 a. m.) y almuerzos (12:00 a 1:00 p. m.).

Esta ayuda se dará considerando que casi el 70% de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark (más de 226,000 niños) dependen de comidas gratuitas o a precio reducido.

"Durante el receso escolar, muchos enfrentan inseguridad alimentaria. El programa "Meet Up and Eat Up" ayuda a cerrar esta brecha al garantizar que los niños sigan recibiendo alimentos saludables durante el verano", agrega el comunicado de prensa.