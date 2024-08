En imágenes el ataque violento y xenofóbico contra empleados de “La Casa del Sabor”

LAS VEGAS-Con golpes e insultos xenofóbicos terminó "pateando la mesa" una clienta de la taquería "La Casa del Sabor" de Las Vegas Blvd, la madrugada de este jueves, haciéndole pasar un mal rato a los comensales y empleados del lugar.

Con la hiriente frase "You don't have papers" (No tienes papeles), seguida de una consigna política apoyando la deportanción masiva de indocumentados, la clienta empezó la disputa violenta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Luego arrojó comida y salsas a las empleadas, acciones que quedaron captadas en videos.

Varios incidentes violentos se han registrado en este mismo restaurante de comida rápida, sin embargo había pasado más de un año desde el último episodio.

Los empleados endilgan la efervecencia iracunda de los agresores a la influencia del alcohol y las drogas, puesto que el restaurante está ubicado en pleno corazón del Strip de la ciudad, donde la fiesta nunca acaba.

COMENSALES VIOLENTOS

La última violenta pelea, registrada el 5 de marzo de 2023, terminó con cinco trabajadores heridos, entre ellos un hombre de la tercera edad.

Los agresores golpearon a los empleados y tumbaron las cosas al pisos sólo porque la comida había tardado mucho.

En ese caso los agresores también lanzaron insultos racistas y xenofóbicos contra los empleados hispanos.

La falta de respuesta de las autoridades policiales causó la indignación de la comunidad hispana, sobre todo de los mexicanos, por lo que se registraron varias protestas pacíficas exigiendo justicia.

Un mes después fue arrestado un sospechoso por este hecho violento, identificado como Jason Wiggins, mientras que Michael Boyd, otro de los involucrados, fue citado como persona de interés.

Un día después se reportó un ataque violento contra una familia hispana en el estacionamiento de "Tacos El Gordo".

El cumpleaños de uno de los hijos terminó en tragedia, luego que el padre le llamara la atención a los sospechoso que presuntamente exponían sus partes íntimas en público en presencia de menores.