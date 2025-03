En abril se estrena “Action! Action!”, una película hecha en Las Vegas con talento local

LAS VEGAS.-Con la promesa de mantenerte pegado a la pantalla se estrenará la película "Action! Action!", la cual será proyectada el 25 de abril, a partir de las 7:00 p.m. en el Stadium Swim del Circa Resort & Casino.

La película, producida por Black Raven Films e Ismahawk, cuenta la historia de un grupo de amigos contratados para robar el cuadro de Al Capone del Museo de la Mafia de Las Vegas.

"Pero cuando los traicionan, se inicia una carrera para descubrir al traidor antes de que sea demasiado tarde. Con acrobacias trepidantes, secuencias de acción asombrosas, un corazón cómico y un final explosivo, Action! Action! te ofrecerá una experiencia que te mantendrá al borde del asiento", se promete en el comunicado de prensa.

Esta película fue grabada en lugares emblemáticos de Las Vegas como Circa Resort & Casino, The Plaza Hotel & Casino, The Neon Museum, The Mob Museum, Fremont Street Experience, Main Street, Sanders Winery, Grape Expectations, The World Market Center, el centro de Las Vegas y The STRAT.

HECHO EN LAS VEGAS

Esta no es otra película grabada en la llamada "Ciudad del pecado", ya que cuenta con una producción y un reparto local, conformada en su mayoría por egresados de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV).

"De principio a fin, la película fue creada por habitantes de Las Vegas, con un equipo de producción formado por graduados de la UNLV, entre ellos Adam Kilbourn (Black Raven Films), Danny Shepherd y Jeremy Le (Ismahawk)", se lee en un comunicado de prensa.

También marca la última actuación en pantalla del fallecido Clarence Gilyard, conocido por su aparición en películas de acción como Die Hard, Top Gun, Walker, Texas Ranger y Matlock.

"Gilyard, un exprofesor de cine de la UNLV, había soñado durante mucho tiempo con crear una película con sus estudiantes, lo que hace de este proyecto un homenaje increíblemente especial y significativo".

El elenco también incluye figuras notables como Mari Takahashi (“Survivor” y el programa de YouTube Smosh); Shana Dahan (“Storage Wars” y el programa de YouTube Thrifters Anonymous); David Barker (pirotécnico principal de Marvel, Jerry Bruckheimer y Michael Bay); y Andrew Comrie-Picard (coordinador de dobles de riesgo: Atomic Blonde, Deadpool 2 y Hobbs & Shaw).