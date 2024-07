El novel Cooper Flagg aprovecha de jugar contra el equipo olímpico de EE. UU.

LAS VEGAS— Anthony Davis, triple, swiss. Un giro desde la línea de fondo sobre Jrue Holiday, fácil. Un remate acrobático después de estrellarse contra los tableros y recibir una falta de Bam Adebayo, sin problema.

Estos son tres de los mejores defensores de la NBA.

Cooper Flagg tiene 17 años. Se las arregló para enfrentarse a todos ellos. La historia de la práctica del equipo olímpico de baloncesto de EE. UU. el lunes fue Flagg, que ni siquiera ha jugado su primer partido universitario todavía. El estudiante de primer año de Duke, parte del equipo selecto que fue invitado a entrenar contra el equipo olímpico durante su campo de entrenamiento y se cree ampliamente que está en la mezcla como la primera selección del draft del año próximo, se mostró totalmente cómodo al enfrentarse a algunos de los nombres más importantes de la NBA.

"La oportunidad, fue genial", dijo Flagg. "Fue una bendición estar aquí. Creo que solo en lo físico y en el nivel al que quiero llegar, hay mucho en lo que mejorar, mucho en lo que necesito seguir mejorando. Esto demostró lo importantes que son los detalles”.

Seguramente mejorará. Ese puede ser un concepto aterrador.

“Él pateó traseros aquí”, dijo el entrenador del equipo selecto de EE. UU. Jamahl Mosley del Orlando Magic. “Hay un factor de respeto por lo que ha hecho. La gente que no lo ha visto jugar, a medida que se mete en el juego, ve rápidamente lo que puede hacer”.

El equipo selecto generalmente está formado por jugadores jóvenes de la NBA, que son convocados para jugar con el equipo nacional y ayudarlos a prepararse para la Copa del Mundo o la competencia olímpica. Flagg fue el primer jugador universitario al que se le pidió que fuera parte del equipo selecto desde que se les pidió a Doug McDermott y Marcus Smart que se unieran a un mini campamento en 2013.

Pero esas situaciones no fueron ni de lejos iguales a la de Flagg siendo parte de este campamento. McDermott había jugado 110 partidos universitarios para Creighton en ese momento y fue dos veces All-American por consenso. Smart venía de una temporada de primer año cuando ganó los honores de novato del año y jugador del año de Big 12 en Oklahoma State. Ya estaban probados.

Flagg no tiene puntos universitarios. Todavía tiene mucho espacio en este campamento.

"Él lo quiere", dijo el guardia estadounidense Devin Booker. "Sé que esta experiencia me la llevaré conmigo y seguiré adelante".

En el partido de práctica del lunes (el equipo olímpico venció al equipo selecto por 74-73), Flagg estuvo en el medio de todo en la recta final y se vio perfectamente cómodo. Y cuando terminó, hubo muchas fotos con todos; el último día del equipo selecto en el campamento fue el lunes. El equipo olímpico tiene algunos jugadores adicionales para ayudar con las prácticas al menos durante los próximos días, pero la mayor parte del tiempo de los invitados del equipo selecto en el campamento terminó con el partido de práctica del lunes.

“Para poder hacer lo que él hizo, ni siquiera jugando un partido universitario, y mucho menos un partido de la NBA, no hay miedo”, dijo el alero del equipo selecto Jaime Jaquez Jr. del Miami Heat. “Es implacable. Y lo que se puede decir de él es que tiene un don y la voluntad de ganar. No necesita el balón. Simplemente encuentra la manera de hacerlo. Y el balón encuentra su camino hacia él. Eso es algo que no se puede enseñar. "Tiene un gran sentido del juego".

Flagg es un delantero de 6 pies y 9 pulgadas de Newport, Maine, pero jugó sus últimos dos años de baloncesto de la escuela secundaria en Montverde Academy en Florida. Eligió a Duke sobre Connecticut, que fue el Atleta Masculino del Año de USA Basketball en 2022 después de llevar a los estadounidenses al oro en la Copa del Mundo Sub-17, y fue el Jugador Nacional Gatorade del Año, el Jugador Naismith del Año y un McDonald's All-American en su última temporada de escuela secundaria.

"Estaba "conmocionado, sorprendido y realmente emocionado por esta oportunidad", dijo Flagg. "Y estoy realmente bendecido de haber podido salir y aprovecharlo y mostrar lo que tengo. Estaba realmente agradecido de salir y aprender. Eso fue lo más importante para mí, simplemente poder aprender y crecer, compartir un gimnasio con todos estos grandes, grandes nombres. Leyendas. Así que estoy realmente bendecido".