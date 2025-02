El acusado de asesinar a Tupac Shakur no se presenta a una audiencia en Las Vegas

LAS VEGAS - El único sospechoso acusado por el asesinato de Tupac Shakur no compareció el martes ante el tribunal para una audiencia sobre si su equipo de defensa está preparado para ir a juicio.

Duane "Keffe D" Davis tampoco asistió a una audiencia programada en otro caso, en el que se le acusa de pelearse con otro hombre en el Centro de Detención del Condado de Clark a fines de diciembre.

Un portavoz del abogado de Davis se negó a decir por qué no asistió a ninguna de las audiencias. The Associated Press dejó mensajes en el centro de detención en busca de más información.

Davis, quien se declaró no culpable de asesinato en primer grado por la muerte del ícono del rap en Las Vegas en 1996, ha estado encarcelado desde su arresto en septiembre de 2023.

El abogado Carl Arnold le dijo a la jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Carli Kierny, que Davis "probablemente querría estar aquí" para la audiencia de preparación del juicio y solicitó que se pospusiera hasta la próxima semana. Kierny estuvo de acuerdo y fijó la fecha para el 18 de febrero. Kierny indicó que pensaba que Davis estaba ausente porque estaba en la otra audiencia.

El juicio está programado para comenzar en marzo.

La semana pasada, un gran jurado acusó a Davis por separado de agresión y de desafiar a alguien a una pelea, y trasladó el caso del Tribunal de Justicia al Tribunal de Distrito estatal. Está previsto que sea procesado el jueves, según informó el Las Vegas Review-Journal.

Un funcionario penitenciario dijo a los miembros del gran jurado que estaba escoltando a Davis de regreso a su unidad cuando él y el otro hombre intercambiaron palabras y luego comenzaron a pelear en una sala común, según el Review-Journal. El equipo legal de Davis aseguró que el hombre fue emboscado y actuó en defensa propia.

Sobre el caso de Shakur, Arnold argumenta que Davis nunca debería haber sido acusado debido a los acuerdos de inmunidad que su cliente dice haber alcanzado hace años con fiscales federales y locales mientras vivía en California.

Kierny ha dicho que Davis no está protegido de ser procesado porque carece de pruebas de tales acuerdos.

Los fiscales afirman que tienen pruebas contundentes en su contra, incluidas sus propias versiones del tiroteo en unas reveladoras memorias. Davis, un exlíder de una pandilla, está acusado de orquestar el asesinato cerca del Strip de Las Vegas.