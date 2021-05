Detectan primer caso en condado Clark de variante preocupante de coronavirus de India

El Distrito de Salud del Sur de Nevada reportó en el condado Clark el primero caso de la variante de coronavirus B.1.617.2, una cepa de coronavirus que fue primero detectada en India y que ha causado preocupación entre las autoridades de salud.

La persona que fue detectada con la enfermedad fue una mujer de alrededor de 20 años que no había presentado un historial de viaje, que no había sido hospitalizada y que no había recibido la vacuna contra el coronavirus.

Autoridades de salud de momento se encuentran realizando una investigación para determinar cómo la mujer pudo contraer el virus.

“Hemos dado pasos tremendos en nuestros esfuerzos para detener la pandemia en nuestra comunidad”, dijo el Dr. Fermin Leguen, director de salud del SNHD. “Sin embargo, la identificación de otra variante de COVID-19 es un recordatorio de que, si bien muchos de nosotros estamos completamente vacunados y disfrutamos de las actividades con familiares y amigos nuevamente, la pandemia no ha terminado y debemos continuar tomando medidas para protegernos a nosotros mismos y a otras personas. Personas”.

De momento la población tiene la oportunidad de recibir la vacuna contra el coronavirus que ayuda a proteger contra una enfermedad grave o muerte de llegar a ser contagiado.