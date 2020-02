Decisión 2020: dónde y cuándo poder ir a votar para el caucus demócrata

El estado de Nevada se prepara para su caucus demócrata para elegir al candidato que representará al partido en las elecciones presidenciales del mes de noviembre en contra del actual presidente Donald Trump.

Tras el caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire es momento de Nevada de dar a conocer sus preferencias entre los candidatos demócratas que quedan. Y aquí te decimos cómo y dónde puedes votar.

Las elecciones tempranas inician a partir del sábado 15 de febrero y los interesados pueden acudir durante la semana a cualquier lugar de votación establecidos en el área de Nevada y te damos las listas de los lugares en el área de Las Vegas:

Cardenas Market: ubicado en el 2545 S Eastern Avenue, Las Vegas 89169, de 10 a.m. a 6 p.m. del sábado 15, y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Culinary Workers Union Local 226 Building C: ubicado en el 1630 S Commerce Street, Las Vegas 89102, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., el domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 10 a.m. a 8 p.m.

Hotel y casino Bellagio – Annex: ubicado en el 3600 S Las Vegas Boulevard, Las Vegas 89109, esta locación estará abierta desde las 12 p.m. del 16 hasta las 12 p.m. del 17.

Hotel y casino Mandalay Bay – Employee Dining Room: ubicado en el 3950 S Las Vegas Boulevard, Las Vegas 89119, el domingo 16 de 9 a.m. a 5 p.m. y el lunes 17 de 8 a.m. a 8 p.m.

Hotel y casino Paris – Employee Dining Room: ubicado en el 3655 S Las Vegas Boulevard, Las Vegas 89109, el domingo 16 de 5 p.m. a 12 a.m. y el lunes 17 de 8 a.m. a 8 p.m.

IBEW Local 357: ubicado en el 808 N Lamb Blvd., Las Vegas 89110, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Chinatown Plaza Mall: ubicado en el 4205 Spring Mountain Road, Las Vegas 89102, sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Doolittle Community Center: ubicado en el 1950 J Stret, Las Vegas 89106, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Legacy High School: ubicada en el 150 W Deer Springs Way, North Las Vegas 89084, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

UAW Local 3555: ubicado en el 4310 Cameron Street #11, Las Vegas 89103, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

UNLV Student Union Room 205: ubicado en el 4505 S Maryland Parkway, Las Vegas 89154, el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

The Gay & Lesbian Community Center of Las Vegas: ubicado en el 401 S Maryland Parkway, Las Vegas 89101, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m.

Sun City Anthem Community Center: ubicado en el 2450 Hampton Road, Henderson 89052, el lunes 17 de 9 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 9 a.m. a 6 p.m.

Centennial YMCA: ubicado en el 6601 N Buffalo Drive, Las Vegas 89131, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., el domingo 16 de 1 p.m. a 4 p.m. y el martes 18 de 2 p.m. a 8 p.m.

Enterprise Library: ubicada en el 25 E Shelbourne Avenue, Las Vegas 89123, el martes 18 de 10:30 a.m. a 7 p.m.

CSN North Las Vegas Campus Student Lounge: ubicado en el 3200 East Cheyenne Avenue, North Las Vegas 89030, el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

CSN Charleston Campus B Lobby: ubicado en el 6375 W. Charleston Boulevard, Las Vegas 89146, el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

CSN Henderson Campus C Lobby: ubicado en el 700 College Drive, Henderson 89002, el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Cheyenne High School: ubicada en el 3200 W Alexander Road, North Las Vegas 89032, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m a 8 p.m.

Steelworkers Local 4856: ubicado en el 47 S Water Street, Henderson 89015, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., el domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., el lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Las Vegas Indian Center: ubicado en el 2300 W Bonanza Road, Las Vegas 89106, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

East Las Vegas Library: ubicada en el 2851 E Bonanza Road, Las Vegas 89101, el sábado 15 de 10 a.m. a 5 p.m. y el domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m.

SEIU Nevada Local 1107: ubicado en el 2250 S Rancho Drive suite 165, Las Vegas 89102, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Sahara West Library: 9600 W Sahara Avenue, Las Vegas 89117, el sábado 15 de 2 p.m. a 5 p.m. y el martes 18 de 10:30 a.m. a 7 p.m.

Lucy Ethiopian Restaurant: ubicado en el 4850 W Flamingo Road, Las Vegas 89103, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m.

Heat & Frost Local 135: ubicado en el 4316 E Alexander Road, Las Vegas 89115, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Temple Sinai: ubicado en el 9001 Hillpointe Road, Las Vegas 89134, el sábado 15 de 1 p.m. a 6 p.m. y martes 18 de 10 a.m. a 6 p.m.

AFL-CIO State Fed Building: ubicado en el 1891 Whitney Mesa Drive, Henderson 89014, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Coronado High School: ubicada en el 1001 Coronado Center Drive, Henderson 89052, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

SMART Local 88: ubicado en el 2560 Marco Street, Las Vegas 89115, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 6 p.m.

Palo Verde High School: ubicada en el 333 S Pavilion Center Drive, Las Vegas 89144, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Nevada State Education Association: ubicada en el 3511 E Harmon Avenue #C, Las Vegas 89121, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., el domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m., lunes 17 de 10 a.m. a 6 p.m. y martes 18 de 8 a.m. a 6 p.m.

American Legion Post 10: ubicado en el 1905 H Street, Las Vegas 89106, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m., domingo 16 de 1 p.m. a 5 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Veterans Village II: ubicado en el 50 N 21st Street, Las Vegas 89101, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Sierra Vista High School: ubicada en el 8100 W Robindale Road, Las Vegas 89113, el sábado 15 de 10 a.m. a 6 p.m. y el martes 18 de 8 a.m. a 8 p.m.

Para aquellos que no puedan dar a conocer sus preferencias de manera temprana, tendrán que acudir al caucus el sábado 22 de febrero en un lugar designado en el sitio de acuerdo a su dirección, para poder ver en dónde te toca, da click aquí.