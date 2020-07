Dan aprobación final para comprar Caesars Entertainment

La compra de $17.3 mil millones que crearía la compañía de casinos más grande del mundo obtuvo la aprobación final el viernes, y los reguladores de juego de Nueva Jersey acordaron permitir que Eldorado Resorts Inc., con sede en Nevada, adquiera Caesars Entertainment Corp.

El movimiento se produce después de que un analista antimonopolio había asegurado a la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey que el acuerdo que afectaba a cuatro de los nueve resorts de casino en Atlantic City no concentraría demasiado de la economía del juego local en las manos de una compañía.

"Lo que está en juego no podría ser mayor", dijo la comisionada Alisa Cooper antes de unirse al presidente James Plousis en la votación del acuerdo.

Plousis dijo que estaba satisfecho después de dos días de audiencias de que los ejecutivos de Eldorado habían sido "honestos sobre los desafíos que se avecinan" y "reconocieron la importancia de Atlantic City para su éxito".

Se espera que Eldorado cierre el trato en los próximos días, dando el salto de una compañía que comenzó con un hotel y casino de propiedad familiar en Reno, Nevada, en 1973, a la cima del mundo de los juegos de azar. Tendrá 52 propiedades en 16 estados de Estados Unidos, incluidos los hoteles y casinos del Strip de Las Vegas como Caesars Palace, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, Flamingo y Linq.

La compra también afecta las propiedades de Caesars en Reino Unido, Egipto, Canadá y un campo de golf en el enclave de juegos de azar chino de Macao.

El inversionista multimillonario Carl Icahn será el mayor accionista individual, con más del 10% de la compañía combinada, dijo esta semana el CEO de Eldorado, Thomas Reeg. Icahn adquirió un gran bloque de acciones de Caesars después de que esa compañía salió de la protección por bancarrota a fines de 2017 y presionó para la venta.

Eldorado planea comprar acciones de Caesars a $12.30 por acción, usando $8.70 en efectivo y el resto en acciones de Eldorado, dijo Reeg a los reguladores de Nevada. Eldorado será dueño del 56% de la compañía fusionada, que continuará las operaciones y el comercio de acciones bajo el nombre de Caesars Entertainment Inc.

Las acciones de Eldorado cotizaban a $39.01 el viernes y Caesars Entertainment estaba a $12.39. Reeg encabezará lo que los funcionarios han denominado "Nuevo Casesars", y enfatizó el enfoque de la compañía en las operaciones de juego de Estados Unidos.

La aprobación en Nueva Jersey fue el obstáculo final; la Comisión Federal de Comercio aceptó el plan el 26 de junio, después de que Eldorado acordó satisfacer las preocupaciones antimonopolio vendiendo propiedades en Kansas City, Missouri; South Lake Tahoe, California; y Shreveport, Louisiana.

Un comisionado de la FTC votó no, citando una deuda proyectada de Eldorado de casi $13 mil millones y miles de millones en obligaciones adicionales con VICI Properties y otro fideicomiso de inversión inmobiliaria, Gaming and Leisure Properties Inc.

Los reguladores del juego de Nevada aprobaron la compra la semana pasada, seguidos por las autoridades del casino y las carreras de caballos de Indiana (Eldorado acordó vender tres de sus cinco casinos en Indiana); los ejecutivos también han presentado planes para vender al menos una propiedad del Strip de Las Vegas.

De los cuatro casinos afectados en Nueva Jersey, Caesars Entertainment y VICI Properties están vendiendo el hotel y casino Atlantic City Bally’s por $25 millones a Twin River Worldwide Holdings, con sede en Rhode Island.

Eldorado promete no cerrar las tres propiedades restantes en ese estado: Caesars, Harrah’s y Tropicana, durante al menos cinco años. También dice que gastará $400 millones para mejorarlos en los próximos tres años y reinvertirá el 5% de los ingresos anualmente después de eso; acordó eliminar las restricciones de escritura que bloquean los desarrollos de casino por parte de otros propietarios.

Los reguladores de Nueva Jersey rechazaron el jueves las solicitudes del Hard Rock Atlantic City y el Ocean Casino Resort para hacer comentarios a la comisión antes de la votación, diciendo que era demasiado tarde en el proceso.

El experto antimonopolio Timothy Watts, de Nera Economic Consulting, con sede en Nueva York, testificó en audiencias en línea que la exitosa fusión "no reduciría sustancialmente la competencia" en el mercado de apuestas de Atlantic City y que la venta planificada de Bally’s lo mejorará.

Martin Perry, consultor y jefe del departamento de economía de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, señaló la consolidación de la industria en Atlantic City en los últimos 15 años. No ofreció una conclusión antimonopolio, pero dijo que vender Bally's era un requisito reglamentario apropiado.

También agradeció la promesa de levantar las restricciones que bloquean otros desarrollos de casinos y dijo que las actualizaciones de los casinos y las habitaciones de hotel podrían ayudar a atraer clientes. "Estas propiedades tienen que invertirse si van a ser competitivas con los otros centros turísticos más importantes de la ciudad", dijo Perry.