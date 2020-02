Culinaria advierte a miembros sobre Warren y Sanders por sus planes de salud

El sindicato más influyente de Nevada está enviando un mensaje sutil a sus miembros desalentando el apoyo a Bernie Sanders y Elizabeth Warren sobre sus posturas de seguro médico a pesar de que el sindicato aún no ha decidido si respaldará a un candidato en la carrera presidencial demócrata.

La Unión Culinaria de trabajadores de casino, un grupo de 60,000 miembros compuesto por amas de casa, recepcionistas, cantineros y más, y que trabajan en los famosos casinos de Las Vegas, comenzó a distribuir en los comedores de empleados folletos que rechazan "Medicare para todos", el plan de Sanders y Warren para pasar a un sistema de seguro de salud administrado por el gobierno.

El folleto decía que "los candidatos presidenciales que sugieran obligar a millones de personas trabajadoras a renunciar a su atención médica crean una división innecesaria entre los trabajadores y nos darán cuatro años más de Trump".

La atención médica es uno de los mayores problemas para el sindicato, cuyos miembros han luchado y negociado por planes sólidos.

Con la votación programada para los comités presidenciales de Nevada programada para comenzar en poco más de una semana, el mensaje del sindicato de mantenerse firme en contra de los planes de atención médica podría significar que los líderes sindicales temen que sus miembros estén considerando votar por aquellos que desentrañarán el logro supremo del sindicato.

La afiliación nacional del sindicato, Unite Here, se mantiene neutral en el concurso, pero cinco de los sindicatos afiliados de Unite Here con sede en California anunciaron el viernes que respaldarían a Sanders. Otro afiliado, Unite Here Local 11 del sur de California, anunció en enero que respaldaría tanto a Sanders como a Warren.

El folleto de la Unión Culinaria no nombra a Warren o Sanders ni cita Medicare para Todos, pero refleja algunos de los argumentos que ambos candidatos han presentado.

El folleto dice que algunos políticos prometen "que obtendrás más dinero por los salarios de la compañía si renuncias al seguro de salud culinario", pero esos políticos "nunca se han sentado en nuestra mesa de negociaciones o han estado en un régimen de huelga 24/7 por 6 años, 4 meses, y 10 días", una referencia a una acción tomada por Culinaria y otros sindicatos en 1991 contra el hotel y casino Frontier, que se convirtió en una de las huelgas laborales más largas en la historia de Estados Unidos.

"No entregaremos nuestra atención médica por promesas", decía el folleto. La portavoz de la Unión Culinaria, Bethany Khan, dijo que el folleto no es una señal de si el sindicato respaldará y dijo que el sindicato no se está organizando contra ningún candidato; ella dijo que el folleto "presenta a los miembros con los hechos".

“Siempre presentamos hechos a los miembros, esa es nuestra responsabilidad", dijo en un mensaje de texto, y agregó que los miembros del sindicato tomarán la decisión final. “Todo en el folleto es lo que le hemos dicho a cada candidato; saben cuál es nuestro mensaje”, dijo.

Las campañas de Sanders y Warren declinaron hacer comentarios.

El problema ha estado a la vanguardia de reuniones que el sindicato ha mantenido en Las Vegas con los candidatos, incluidos Warren y Sanders, y muchos miembros y líderes sindicales dejando en claro que no quieren renunciar a sus planes de salud.