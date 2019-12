Crean herramienta para informar sobre redadas de inmigración

Las recientes redades migratorias han sembrado alarmar entre los inmigrantes, por lo que creó una herramienta llamada “Migramap” o mapa migratorio en español, que ayuda a los indocumentados a estar informados en dónde se están realizando las redadas.



Y es que aunque abogados y organizaciones locales nos han confirmado esta información, ICE no ha reportado un número exacto de familias afectadas, datos que son importantes para nuestra comunidad, por lo que se creó esta nueva herramienta.



Pero para que esta herramienta funciones de la mejor manera, se pide de la ayuda de las personas que tienen que reportar cuando se estén realizando redadas en su vecindario.



Esta herramienta fue creada por la plataforma digital “Latino Rebels” ante la falta de información o previo aviso por parte de las autoridades migratorias y sólo necesita de la aportación del público quien puede reportar anónimamente los lugares en los que agentes de ICE han estado deteniendo a inmigrantes, además de que se puede compartir sus experiencias basadas en dichas redadas.



El mapa codificado a color de Migramap demuestra los datos oficiales y no oficiales, además de que los administradores del sitio se encargan de verificar, ya que el objetivo es que la misma comunidad use su poder y conocimiento para informar a los constituyentes sobre esta amenaza, y no tengan que depender de plataformas mediáticas que en muchas ocasiones son poco confiables.



Pero si no se siente cómodo llenando la forma en el sitio, puede comunicarse al 1-844-363-1423 y reportar cualquier redada o reten en su ciudad, además de que le pueden dar información sobre lo que puede haber ante una amenaza de deportación.



