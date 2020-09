Choque en I-15 cerca del Strip provoca investigación de homicidio

Una conductora encontrada muerta tras un accidente en la I-15 en Las Vegas durante la noche recibió un disparo en la cabeza, y los investigadores están tratando de averiguar lo que podría haber sido un asesinato por furia en el camino, dijo el miércoles un oficial de policía.

El incidente provocó el cierre de la interestatal 15, a la altura de Flamingo Road cerca del Strip de Las Vegas durante horas, lo que dificultó el viaje matutino de miles de automovilistas. La I-15 fue reabierta alrededor de las 10:30 a.m.

El teniente Ray Spencer dijo que el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche mientras la mujer, de unos 30 años, conducía a casa desde su trabajo en un casino del centro de Las Vegas. Su nombre no se hizo público de inmediato.

"Lo que estamos tratando de determinar es qué provocó el tiroteo", dijo Spencer a los periodistas. "Es potencialmente un incidente de furia en el camino".

Spencer pidió a los testigos que contactaran a la policía si vieron a un Nissan Versa azul de la mujer cruzar los carriles de la autopista y se estrellara contra el costado de un Dodge Charger alrededor de las 12:20 a.m.

El hombre que conducía el Charger fue hospitalizado con lesiones no especificadas que, según Spencer, no parecían poner en peligro su vida. Spencer dijo que el hombre no es sospechoso del tiroteo.

Los agentes de la Patrulla de Caminos de Nevada inicialmente pensaron que la mujer murió en el accidente, dijo Spencer, pero después descubrieron que tenía un disparo en la cabeza.