CCSD cancela actividades extracurriculares debido al coronavirus

Un comunicado de prensa por parte del Distrito Escolar del Condado Clark reveló que las actividades extracurriculares en las escuelas serán canceladas de manera temporal debido a los temores por el coronavirus.

De acuerdo con el comunicado, el CCSD tomó la decisión tras evaluar la naturaleza evolutiva del COVID-19 y los consejos del de la oficina del gobernador, gobierno del condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada.

Las actividades afectadas son ceremonias de graduación, eventos, prácticas, asambleas; mientras que de momento Safekey, After-School All Star y Communities in Schools contoinuarán de momento, aunque se evaluará el progreso de la enfermedad conforme pasen los días. De momento, el Distrito Escolar no ha tomado una decisión en cuanto a las clases regulares.