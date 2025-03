Carlos Santana anuncia nuevas fechas para su residencia en Las Vegas

LAS VEGAS - El guitarrista mexicano Carlos Santana anunció nuevas fechas en septiembre y noviembre para su residencia en Las Vegas, según se informó el lunes a través de un comunicado de prensa.

Los espectáculos en el House of Blues de la ciudad se suman a los previamente anunciados que ocurrirán en el mes de mayo.

Los nuevos conciertos se llevarán a cabo los días 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 de septiembre, y 5, 6, 8, 9, 12, 15 y 16 de noviembre. Todos están pautados para comenzar a las 8:00 p.m.

Las entradas para el espectáculo titulado "An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live" saldrán a la venta este viernes, 28 de marzo, a las 10:00 a.m., a través de Ticketmaster.

Las nuevas fechas se agregan a las anteriormente anunciadas para los días 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24 y 25 de mayo. Estos boletos ya se encuentran disponibles.