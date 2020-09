Campaña de Trump pide a juez que elimine votaciones por correo en Nevada

Los abogados de la campaña de reelección del presidente Donald Trump están instando a un juez federal en Las Vegas a bloquear una ley estatal y evitar que las boletas por correo lleguen a todos los votantes activos de Nevada a menos de ocho semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre y en medio de la pandemia de coronavirus.

La campaña argumenta en documentos presentados en un intento por mantener viva la demanda, que se ve afectada por la ley estatal aprobada en julio por la Legislatura, liderada por los demócratas, porque obliga a los republicanos a desviar recursos para “educar a los votantes de Nevada sobre esos cambios y alentarlos para seguir votando".

Thea McDonald, portavoz de la campaña de Trump, se negó a comentar el jueves sobre la demanda. Los abogados del estado no respondieron de inmediato a los mensajes.

La campaña de Trump argumenta que enviar papeletas a casi 1.7 millones de votantes activos en Nevada impedirá la capacidad de los republicanos para elegir candidatos porque la ley “confundirá a sus votantes” y “creará incentivos para mantenerse alejados de las urnas".

La presentación de 16 páginas fue en respuesta a la moción del mes pasado de la Secretaria de Estado de Nevada, Barbara Cegavske, para desestimar la demanda presentada por la campaña de Trump, el Comité Nacional Republicano y los republicanos estatales.

Cegavske, también republicana, se opuso a la ley por inasequible antes de que fuera aprobada por la Legislatura, liderada por los demócratas, en julio. La demanda la apuntó como la principal funcionaria electoral del estado: la oficina del fiscal general estatal Aaron Ford, un demócrata, defiende la ley en los tribunales.

Nevada argumenta que la campaña de Trump y los republicanos no tienen capacidad legal para llevar el caso a los tribunales y no han explicado cómo se verían perjudicados. El estado también argumenta que los republicanos no apoyan su "nebuloso argumento de que (la ley estatal) aumenta la probabilidad de fraude electoral".

El Comité Nacional Demócrata y los demócratas estatales buscan unirse a la demanda, y abogados de todo el país de ambos lados han solicitado participar.

Los defensores del plan de voto por correo señalan que otro juez federal en Nevada rechazó una impugnación contra el uso de boletas por correo durante las elecciones primarias de Nevada en junio.

Ellos caracterizan la ley estatal como un cambio modesto para abordar los peligros de votar en persona durante la pandemia de COVID-19.

Trump, quien ha reconocido haber votado de manera ausente por correo en el pasado, ha atacado repetidamente lo que él denomina "voto universal por correo" como inseguro y un blanco fácil para el fraude y la interferencia.

"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), 2020 será la elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia", tuiteó el 30 de julio.

El juez de distrito de Estados Unidos, James Mahan, no ha programado audiencias antes de una decisión sobre las solicitudes de los demócratas para intervenir o la solicitud de Cegavske de desestimar la demanda.

Mahan, un veterano de la Marina de Estados Unidos y originario de El Paso, Texas, fue designado para el cargo federal por el presidente George W. Bush y confirmado por el Senado en 2002.