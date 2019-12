Cacería por sospechosos luego de herir a un policía

Alrededor de las 4 a.m. de este viernes, el dueño de un hogar en la cuadra 6700 de Oveja Circle, cerca de la intersección de Rainbow Blvd. y Alta Dr., reportó la presencia de hombres armados en el patio de su casa que querían entrar a la fuerza a su hogar.

Al llegar al lugar, los oficiales revisaron la casa, pero al salir por la parte trasera de la casa, fueron emboscados por los sospechosos quienes dispararon, hiriéndo al oficial Jeremy Robertson en la pierna derecha.

El otro oficial en el lugar respondió al fuego, hiriéndo en la pantorrilla a Steven Turner, de 24 años, por lo que huyó del lugar. Clemen Hudson, el otro sospechoso, de 20 años, no se rindió inmediatamente, por lo que se hizo uso de la unidad canina, quien lo mordió en las manos y la cabeza.

Según información ofrecida por el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, el oficial Robertson fue transportado al hospital UMC quien se espera que pronto se recupere.

Varios oficiales respondieron después del tiroteo e iniciaron la búsqueda de Turner; durante la cacería, la oficiales de la policía cerraron varias calles del área y realizaron una búsqueda casa por casa.





Aproximadamente a las 7 a.m. la policía localizó y arrestó a Turner cerca de Tenaya Way y Westcliff Drive, sin ningún incidente.



Para las 8 a.m. la mayoría de las calles habían sido reabiertas al tráfico.



Durante el transcurso de la investigación, se recibió información de un probable tercer sospechoso. Si alguien tiene información sobre el caso se le pide que se comunique al (702) 828-8452 o llame a Crime Stoppers al (702) 385-5555 para permanecer anónimo.

Este es el 10° tiroteo en el que se ve envuelto un oficial de la policía metropolitana en el 2015.



