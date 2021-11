Bomberos del Condado Clark piden a los ciudadanos cautela en sus cocinas durante las épocas festivas

Los bomberos del condado de Clark están recordando a los residentes que tomen medidas cautelares a la hora de cocinar durante el Día de Acción de Gracias y durante la temporada navideña.

A nivel nacional, el Día de Acción de Gracias es el día principal del año para los incendios relacionados con la cocina, seguido del día de Navidad, la víspera de Navidad y el día anterior al Día de Acción de Gracias, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés).

"Es fácil distraerse durante las vacaciones", dijo el jefe de bomberos del condado de Clark, John Steinbeck. "Asegúrese de que los detectores de humo de su hogar funcionen bien en caso de incendio y nunca deje alimentos en la cocina sin supervisión".

Sin embargo, el freír es la principal causa de incendios residenciales, por lo tanto, no se aconseja utilizar este método.

Por su parte, los bomberos recomiendan los siguientes consejos de seguridad para evitar incendios en la cocina:

AL COCINAR:

🔴 Permanezca siempre en la cocina cuando esté cocinando en la estufa para poder vigilar la comida.

🔴 Quédese en su casa cuando esté cocinando su pavo y revíselo con frecuencia.

🔴 Siempre es necesaria la supervisión de los niños por parte de un adulto en las cocinas y en todas las áreas de cocina.

🔴 Coloque las parrillas, freidoras y otros dispositivos para cocinar al aire libre lejos de las paredes, revestimientos, barandas de la terraza y fuera de los aleros y las ramas de los árboles cercanos. Asegúrese de que estos artículos no se vuelquen.

🔴 Mantenga los materiales inflamables, como guantes de cocina y toallas, alejados de la estufa o del dispositivo de cocción.

🔴 No olvide apagar el horno, la freidora, la barbacoa y los quemadores de la estufa. Todos los años se inician incendios cuando las personas encienden estos elementos y luego se olvidan de apagarlos.

🔴 Toda cocina debe tener un extintor de incendios multifuncional que funcione con una clasificación ABC. Revise su extintor de incendios con regularidad. Reemplace extintores usados, desactualizados o dañados.

SI OCURRE UN FUEGO PEQUEÑO EN LA ESTUFA:

🔴 En el fuego de una estufa, si es seguro hacerlo, apague el quemador y luego, con precaución, coloque una tapa en la olla o sartén para sofocar o extinguir un fuego pequeño.

🔴 Para un fuego en el horno, apague el horno. Mantenga la puerta del horno cerrada para sofocar y extinguir el fuego.

🔴 No use agua para extinguir un incendio de grasa o aceite. Agregar agua a una sartén con aceite o grasa caliente hará que la grasa ardiente salpique de la sartén y propague el fuego. Apague la estufa, la freidora o la válvula de suministro del tanque de propano y use una tapa, bicarbonato de sodio o un extintor de incendios en las llamas.

🔴 No se arriesgue con un incendio. En caso de duda, salga de la casa y llame al 911. Cierre la puerta detrás de usted para ayudar a contener el fuego. A nivel nacional, más de la mitad de todas las lesiones reportadas por incendios de cocina casera ocurrieron cuando las víctimas intentaron combatir el fuego ellas mismas.