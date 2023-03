Biden declara monumentos nacionales en Nevada y Texas

El presidente Joe Biden declaró monumentos nacionales en Nevada y Texas, creando un santuario marino en aguas estadounidenses cerca de las islas remotas del Pacífico al suroeste de Hawái.

Biden dijo en noviembre que tiene la intención de designar a Avi Kwa Ame, una montaña desértica en el sur de Nevada que se considera sagrada para los nativos americanos, como monumento nacional. El sitio abarca más de 500,000 acres e incluye Spirit Mountain, un pico al noroeste de Laughlin llamado Avi Kwa Ame (ah-VEE’ kwa-meh) por la tribu Fort Mojave y que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El paisaje agreste cerca de las fronteras estatales de Arizona y California es el hogar del borrego cimarrón, las tortugas del desierto y una gran concentración de Joshua Tree, algunos de los cuales tienen más de 900 años.

En Texas, Biden nombró monumento nacional el Castner Range en El Paso. La designación protegerá los objetos culturales, científicos e históricos que se encuentran dentro de los límites del monumento, honrará a los veteranos de los EE. UU., miembros del servicio y naciones tribales, y ampliará el acceso a la recreación al aire libre en terrenos públicos, dijo la Casa Blanca.

Ubicado en Fort Bliss, Castner Range sirvió como sitio de entrenamiento y prueba para el Ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. El ejército dejó de entrenar en el sitio y cerró Castner Range en 1966.

Juntos, los dos nuevos monumentos nacionales protegen casi 514,000 acres de tierras públicas.

Las acciones de Biden se producen cuando enfrenta fuertes críticas de grupos ambientalistas y activistas juveniles por su aprobación del enorme proyecto de perforación petrolera Willow en Alaska.

AGRIO NOMBRAMIENTO

"Me comuniqué con Casa Blanca para plantear varias inquietudes citando el potencial de interrupción terminal de los proyectos de minería de tierras y el esfuerzo de desarrollo económico bipartidista planificado desde hace mucho tiempo. Mientras sigo esperando la respuesta, no me sorprende (su acción)", indicó Lombardo.