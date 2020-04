Batalla por drogas en la pena de muerte en Nevada termina sin decisión

Una pelea judicial de casi dos años por las drogas que Nevada obtuvo para una ejecución que nunca se llevó a cabo, terminó con las compañías farmacéuticas con el regreso de sus productos vencidos y el estado aceptó los reembolsos, sin una decisión clara sobre cómo se podría llevar a cabo una inyección letal.

Un juez en Las Vegas desestimó el caso después de que ambas partes acordaron retirar una demanda que surgió del esfuerzo del exrecluso de pena de muerte, Scott Raymond Dozier, para ser ejecutado.

Dozier, un asesino condenado dos veces, renunció a las apelaciones y declaró que quería morir en lugar de vivir su vida tras las rejas. Se suicidó el año pasado en prisión, lo que hizo discutible la demanda de los fabricantes de drogas con el objetivo de detener el uso de sus productos para inyección letal.

El fiscal general del estado, Aaron Ford, reconoció el jueves que el despido significa que el estado, con cerca de 80 condenados en el corredor de la muerte, no tiene las drogas para llevar a cabo una ejecución.

Los abogados de dos compañías farmacéuticas involucradas en el caso no respondieron de inmediato a los correos electrónicos. Un abogado del fabricante farmacéutico Sandoz Inc. declinó hacer comentarios.

La ejecución de Dozier habría sido la primera en Nevada desde 2006; fue programada y suspendida dos veces en medio de desafíos relacionados con la combinación de tres medicamentos, incluido el sedante midazolam, el poderoso opioide fentanilo y un agente paralizante muscular llamado cisatracurio.

El acuerdo, entre Ford y los fabricantes de medicamentos Alvogen, Hikma Pharmaceuticals USA y Sandoz, deja que cada uno pague sus propios costos legales. Lo que cerró el caso sobre una demanda presentada por primera vez por Alvogen en 2018 contra el predecesor de Ford, el republicano Adam Laxalt.

"Este es un ejemplo de la futilidad de la pena de muerte y el desperdicio de dinero", dijo Scott Coffee, un veterano defensor público en Las Vegas que presiona a la Legislatura sobre el tema. “Años de litigios y terminamos sin nada. Cuando el estado pasa a medios clandestinos para obtener drogas para matar a alguien, tiene resultados como ese”, dijo.

El acuerdo no abordó si el protocolo de pena de muerte de Nevada es humano o constitucional.

Los abogados de la firma farmacéutica le dijeron a la jueza del tribunal de distrito del condado Clark, Elizabeth González, que los funcionarios de prisiones estatales utilizaron la secrecía para obtener, a través de un proveedor externo, los medicamentos que se usarían en combinación.

El sedante estaba destinado a calmar al recluso, las dosis letales de fentanilo ralentizarían y detendrían el metabolismo, y la droga paralizante muscular aseguraría la finalización de la respiración. Se ha culpado al fentanilo por muertes por sobredosis de drogas de uso ilegal en todo el país.

Las compañías argumentaron que no querían que sus productos fueran utilizados en las ejecuciones. Los abogados del estado respondieron que no se necesitaba artimañas ni subterfugios para obtener los medicamentos, y las compañías no tenían control sobre cómo se usan los productos comprados.

Una apelación ante la Corte Suprema de Nevada contó con el apoyo de 15 de los 30 estados de Estados Unidos con pena capital, pero fue desestimada sin resolución después de la muerte de Dozier. Las autoridades dijeron en ese momento que las drogas expirarían.

Los estados que respaldaron a Nevada argumentaron que el hostigamiento de los grupos de defensa y las amenazas de boicots de la compañía impiden que los funcionarios de prisiones hagan cumplir la voluntad de los votantes en los estados con pena capital.

Una nueva cámara de ejecución de Nevada que costó unos $860,000 se completó en 2016 en la prisión estatal de Ely, a 250 millas al norte de Las Vegas. Nunca ha sido usado.