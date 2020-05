Avistan a coyotes en medio de Henderson

Coyotes han sido vistos alrededor del valle en meses pasados, pero ahora y debido al menor número de personas en las calles, una mujer de Henderson reportó haber visto a 3 coyotes en las afueras de un restaurante durante la noche.

De acuerdo con ella, los 3 coyotes fueron visto en las afueras del Cheesecake Factory de Henderson, esto durante la noche del pasado domingo 10 de mayo.

Debido al avistamiento de coyotes, las autoridades piden a los residentes que mantengas a sus mascotas en correa, que no se acerquen y que no se alimente a los animales para no acostumbrarlos y para que no regresen a la zona residencial.