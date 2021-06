Autoridades advierten sobre el uso de fuegos artificiales ilegales en Las Vegas

Autoridades del condado Clark están recordando a la población sobre los labores que realizan durante estos días para confiscar y multar a las personas que estén utilizando fuegos artificiales ilegales en todo el valle de Las Vegas.

La campaña conocida como “You Light it, we write it” (Tú lo prendes, nosotros lo escribimos) está enfocada en prevenir el uso de los juegos pirotécnicos que no tienen la marca “Safe and sane” como parte de las celebraciones del 4 de julio.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En todo el condado Clark los fuegos artificiales están prohibidos, pero del 28 de junio hasta el 4 de julio, las personas pueden utilizar los que tienen la marca de seguridad para celebrar el Día de la Independencia.

El uso de los fuegos artificiales está prohibido durante todo el año en parque públicos, además de que hay ciertos espectáculos con licencia que tienen permitido el uso de los juegos pirotécnicos como el que se llevara a cabo en el Strip de Las Vegas.

“Queremos que todos tengan un 4 de julio feliz y seguro, pero el uso y abuso de fuegos artificiales ilegales en nuestra comunidad es un problema grave”, dijo la presidenta de la Comisión del Condado de Clark, Marilyn Kirkpatrick.

“Los fuegos artificiales ilegales son peligrosos y el ruido causa mucha angustia a muchas personas mayores, niños, mascotas y personas con estrés postraumático; pedimos a los residentes que sean respetuosos con sus vecinos. Mantengan las celebraciones familiares limitadas al uso exclusivo de fuegos artificiales 'Safe and sane' y dejen los grandes espectáculos a los profesionales que tienen licencia para realizarlos de manera segura".

En el primer vistazo previo a su apertura, la propiedad dice que ofrecerá servicios de manera electrónica y sin efectivo.

Las autoridades también recordaron que todas las personas que sean atrapadas usando fuegos artificiales ilegales dentro del condado Clark, recibirán una multa de entre $250 y $1,000, además de la confiscación de los juegos pirotécnicos.

"También pedimos a las personas que se abstengan de llamar al 911 en particular para quejarse de los fuegos artificiales ilegales porque el uso indebido del 911 puede retrasar las respuestas a accidentes, incendios y otras emergencias", dijo el jefe de bomberos del condado Clark, John Steinbeck.

Para poder reportar el uso de fuegos artificiales, se le pide a la gente que ingrese al siguiente sitio en donde se puede realizar una denuncia.